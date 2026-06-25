A Justiça de Minas Gerais converteu em prisão preventiva a detenção de Luiz Felipe Lopes de Oliveira, de 19 anos, apontado como responsável pelo acidente que matou dois moradores de Franca na rodovia MG-428, entre Sacramento e Rifaina, no último domingo, 21.
Com a decisão judicial, o jovem, morador de Araxá (MG), permanecerá preso enquanto a Polícia Civil de Minas Gerais conclui as investigações sobre o caso.
O motorista é investigado por homicídio com dolo eventual, quando o autor não tem a intenção direta de matar, mas assume o risco de provocar o resultado. Ele também responde por embriaguez ao volante.
Segundo a polícia, o teste do bafômetro realizado após o acidente apontou 0,65 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Segundo a legislação, volume acima de 0,34 configura crime de trânsito.
Os militares que atenderam a ocorrência relataram ainda que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados e hálito etílico.
Inquérito segue em andamento
De acordo com a Polícia Civil, o inquérito policial ainda não foi concluído.
A finalização da investigação depende da elaboração dos laudos periciais que irão auxiliar na reconstrução da dinâmica do acidente e no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.
Após a conclusão dos trabalhos, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário.
Relembre o caso
O acidente ocorreu na tarde de domingo, 21, no km 92 da rodovia MG-428, e provocou forte comoção em Franca.
As vítimas foram identificadas como Felipe Yago Morais Pereira, de 24 anos, e Carlos Alberto Vicente Júnior, de 28 anos.
Segundo as informações apuradas pelas autoridades, os dois amigos trafegavam em motocicletas pela rodovia quando foram atingidos por uma Volkswagen Saveiro conduzida por Luiz Felipe, que teria invadido a pista contrária.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o acidente aconteceu por volta das 15h26.
Quando as equipes de resgate chegaram ao local, os motociclistas já estavam sem sinais vitais. As mortes foram constatadas por dois médicos que passavam pela rodovia e prestaram os primeiros atendimentos antes da chegada do socorro.
Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araxá e posteriormente liberados para os funerais realizados em Franca.
Motorista sofreu ferimentos leves
O motorista da Saveiro e um passageiro do veículo, que capotou às margens da rodovia após a colisão, sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram de atendimento hospitalar.
Ainda no local do acidente, Luiz Felipe foi submetido ao teste do bafômetro. Diante do resultado, recebeu voz de prisão em flagrante.
A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou levantamentos na rodovia para reunir evidências que possam auxiliar na apuração do caso.
As investigações continuam.
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