A Justiça de Minas Gerais converteu em prisão preventiva a detenção de Luiz Felipe Lopes de Oliveira, de 19 anos, apontado como responsável pelo acidente que matou dois moradores de Franca na rodovia MG-428, entre Sacramento e Rifaina, no último domingo, 21.

Com a decisão judicial, o jovem, morador de Araxá (MG), permanecerá preso enquanto a Polícia Civil de Minas Gerais conclui as investigações sobre o caso.

O motorista é investigado por homicídio com dolo eventual, quando o autor não tem a intenção direta de matar, mas assume o risco de provocar o resultado. Ele também responde por embriaguez ao volante.