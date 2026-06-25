Duas instituições de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em áreas distintas. As oportunidades contemplam vagas nos setores de serviços gerais e educação infantil, com inscrições realizadas diretamente pelas entidades responsáveis.
A Infacape (Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia) abriu processo seletivo para contratação de profissional de Serviços Gerais – Cozinha. Para participar, os candidatos devem possuir Ensino Fundamental completo.
A remuneração oferecida é de R$ 1.740,75 mensais, além de vale-alimentação de R$ 236,50 por mês e vale-refeição de R$ 37 por dia trabalhado.
A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h30 às 17h18.
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail social@infacape.org.br até esta sexta-feira, 26 de junho.
Segundo a instituição, a seleção será realizada por meio de análise curricular e entrevista.
Creche abre vagas para educação infantil
A Creche Eurípedes Barsanulfo também anunciou processo seletivo para contratação de profissionais da área educacional. As vagas estão previstas no Edital nº 0015/2026 e são vinculadas ao Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura de Franca.
As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil e Educador Infantil.
Para a função de auxiliar, é necessário possuir Licenciatura em Pedagogia ou Magistério, ou estar cursando Pedagogia com pelo menos 50% da graduação concluída.
Já para o cargo de educador infantil, é exigida Licenciatura em Pedagogia ou Magistério.
Entre os requisitos gerais, estão ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentar aptidão física e mental para o exercício da função e não possuir antecedentes criminais relacionados a crimes contra instituições nos últimos cinco anos.
Os candidatos devem encaminhar currículo, histórico profissional e documentos de formação para o e-mail pedagogico@cebfranca.sp.gov.br.
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