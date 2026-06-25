25 de junho de 2026
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Entidades de Franca abrem vagas nas áreas de cozinha e educação

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google Maps
Fachada da Creche Eurípedes Barsanulfo, em Franca
Fachada da Creche Eurípedes Barsanulfo, em Franca

Duas instituições de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em áreas distintas. As oportunidades contemplam vagas nos setores de serviços gerais e educação infantil, com inscrições realizadas diretamente pelas entidades responsáveis.

A Infacape (Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia) abriu processo seletivo para contratação de profissional de Serviços Gerais – Cozinha. Para participar, os candidatos devem possuir Ensino Fundamental completo.

A remuneração oferecida é de R$ 1.740,75 mensais, além de vale-alimentação de R$ 236,50 por mês e vale-refeição de R$ 37 por dia trabalhado.

A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h30 às 17h18.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail social@infacape.org.br até esta sexta-feira, 26 de junho.

Segundo a instituição, a seleção será realizada por meio de análise curricular e entrevista.

Creche abre vagas para educação infantil

A Creche Eurípedes Barsanulfo também anunciou processo seletivo para contratação de profissionais da área educacional. As vagas estão previstas no Edital nº 0015/2026 e são vinculadas ao Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura de Franca.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil e Educador Infantil.

Para a função de auxiliar, é necessário possuir Licenciatura em Pedagogia ou Magistério, ou estar cursando Pedagogia com pelo menos 50% da graduação concluída.

Já para o cargo de educador infantil, é exigida Licenciatura em Pedagogia ou Magistério.

Entre os requisitos gerais, estão ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentar aptidão física e mental para o exercício da função e não possuir antecedentes criminais relacionados a crimes contra instituições nos últimos cinco anos.

Os candidatos devem encaminhar currículo, histórico profissional e documentos de formação para o e-mail pedagogico@cebfranca.sp.gov.br.

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