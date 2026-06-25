Duas instituições de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em áreas distintas. As oportunidades contemplam vagas nos setores de serviços gerais e educação infantil, com inscrições realizadas diretamente pelas entidades responsáveis.

A Infacape (Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia) abriu processo seletivo para contratação de profissional de Serviços Gerais – Cozinha. Para participar, os candidatos devem possuir Ensino Fundamental completo.

A remuneração oferecida é de R$ 1.740,75 mensais, além de vale-alimentação de R$ 236,50 por mês e vale-refeição de R$ 37 por dia trabalhado.