Os moradores de Franca ainda enfrentam uma quinta-feira, 25, marcada pelo frio e com previsão de chuva, mas a meteorologia aponta uma mudança gradual no tempo nos próximos dias. Segundo os institutos meteorológicos, a instabilidade perde força a partir desta sexta-feira, 26, abrindo caminho para um fim de semana de sol e sem previsão de chuva.

Nesta quinta, os termômetros variam entre 14°C e 21°C. A previsão indica acumulado de 19,4 milímetros de chuva ao longo do dia, com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. À noite, há possibilidade de chuva mais intensa.

Na sexta-feira, 26, o tempo ainda permanece instável, mas com melhora gradual. As temperaturas devem oscilar entre 17°C e 22°C. A previsão é de garoa durante a manhã, enquanto o sol volta a aparecer entre nuvens ao longo da tarde. À noite, o céu segue com bastante nebulosidade, mas sem previsão de chuva significativa.

Sol volta a predominar no fim de semana