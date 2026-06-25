Veja o obituário desta quinta-feira, 25, em Franca:

Nome: Rodrigo Queiroz de Abreu

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Joaquim Alves Venâncio

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci

Horário previsto do sepultamento: 10h