Veja o obituário desta quinta-feira, 25, em Franca:
Nome: Rodrigo Queiroz de Abreu
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Joaquim Alves Venâncio
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Cleber Donizete Inocêncio
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Patrocinio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocinio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h
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