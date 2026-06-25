26 de junho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 25, em Franca:

Nome: Rodrigo Queiroz de Abreu
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Joaquim Alves Venâncio
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Cleber Donizete Inocêncio
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Patrocinio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocinio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h

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