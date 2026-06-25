Os impactos da reforma tributária no custo de vida dos paulistas, a tributação de produtos considerados prejudiciais à saúde, a manutenção de benefícios para itens ligados à saúde e a fiscalização das mudanças previstas para os próximos anos dominaram as respostas das pré-candidatas a deputada estadual por Franca, dentro da campanha Franca Tem Voz.
Ao responderem a uma pergunta sobre a implementação da reforma tributária em São Paulo, as pré-candidatas apresentaram visões diferentes sobre os efeitos das mudanças para os consumidores. Enquanto Cristiany de Castro (Republicanos) defendeu fiscalização da transição e a preservação de benefícios para produtos ligados à saúde e reabilitação, Professora Priscila (PT) avaliou que a reforma tende a reduzir tributos sobre itens essenciais e não deverá aumentar o custo de vida da população paulista.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"O governo de São Paulo decidiu cobrar os novos impostos de um jeito que pode deixar produtos mais caros para o consumidor nos próximos anos de transição. Como deputado(a) estadual, o que o senhor(a) vai fazer na Assembleia para que essa mudança não pese ainda mais no custo de vida do paulista?"
Cristiany de Castro (Republicanos): “A reforma tributária é um tema técnico, mas os seus efeitos chegam direto à mesa das famílias. E eu me preocupo especialmente com aqueles que convivem com a deficiência, com o autismo e com a necessidade de cuidados permanentes. Para esse público, qualquer aumento de preço, medicamento, insumos, serviços essenciais, tem um impacto enorme.
Como deputada estadual, eu vou fiscalizar essa transição para que ela não se transforme num aumento de custo para quem mais precisa. E eu vou defender a manutenção dos benefícios e isenções para os produtos ligados à saúde, reabilitação e qualidade de vida. Crescimento econômico é importante, mas ele precisa acontecer com inclusão e respeito a todas as pessoas”.
Professora Priscila (PT): “Esse aumento de imposto vai atingir produtos nocivos à saúde. Portanto, acertada a decisão do governo estadual em apoiar a reforma tributária federal, implementada pelo governo Lula, pelo ministro Haddad, porque simplificou impostos e está taxando produtos prejudiciais à saúde, não altera o custo de vida no estado de São Paulo. Através do imposto seletivo, será possível diminuir impostos sobre medicamentos, zerar impostos da cesta básica e reduzir e até zerar impostos para o transporte público.
E a questão da substituição tributária afeta mais positivamente o consumidor e é estritamente burocrático.”
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região nas esferas estadual e federal.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto. Após a homologação das candidaturas, a iniciativa também promoverá sabatinas individuais com os candidatos confirmados.
Os pré-candidatos Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD) e Marcos Ferreira (PSB) não mandaram os seus vídeos até o fechamento do prazo. Flávia justificou estar em um evento ligado ao agronegócio, e Marcos Ferreira por motivos pessoais.
Já Alexandre Tabah (Novo) enviou o seu vídeo após o fechamento do prazo e, por isso, ficou fora nesta semana.
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