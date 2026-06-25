Os impactos da reforma tributária no custo de vida dos paulistas, a tributação de produtos considerados prejudiciais à saúde, a manutenção de benefícios para itens ligados à saúde e a fiscalização das mudanças previstas para os próximos anos dominaram as respostas das pré-candidatas a deputada estadual por Franca, dentro da campanha Franca Tem Voz.

Ao responderem a uma pergunta sobre a implementação da reforma tributária em São Paulo, as pré-candidatas apresentaram visões diferentes sobre os efeitos das mudanças para os consumidores. Enquanto Cristiany de Castro (Republicanos) defendeu fiscalização da transição e a preservação de benefícios para produtos ligados à saúde e reabilitação, Professora Priscila (PT) avaliou que a reforma tende a reduzir tributos sobre itens essenciais e não deverá aumentar o custo de vida da população paulista.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: