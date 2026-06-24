O Franca Basquete confirmou, na tarde desta quarta-feira, 24, a renovação de contrato do pivô Rafa Mineiro para a temporada 2026/2027. Um dos atletas mais experientes e líderes do elenco, o jogador seguirá defendendo a equipe em mais uma temporada.
O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, que destacou a identificação do atleta com a camisa francana. “Rafa Mineiro é Franca Basquete. Raça, determinação e história vestindo esse manto”, publicou a equipe ao oficializar a permanência do pivô.
A renovação foi anunciada poucos minutos após o clube confirmar a continuidade do técnico Helinho Garcia, de toda a comissão técnica e do ala David Jackson. Com isso, o Franca começa a consolidar a base responsável pela conquista do pentacampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil).
Interesse da torcida
Rafa Mineiro era um dos nomes mais aguardados pela torcida nesta fase de montagem do elenco. Apesar da expectativa pela renovação, a permanência do pivô ainda não havia sido oficializada.
Com o anúncio, ele se junta a David Jackson e ao pivô Lucas Felício — que possui contrato vigente — entre os atletas com situação definida para a próxima temporada.
Planejamento para o hexacampeonato
Enquanto confirma permanências, a diretoria segue ativa no mercado em busca de definições para o elenco de 2026/2027. As principais dúvidas envolvem as vagas deixadas por Lucas Dias e Georginho, destaques da campanha do título nacional e que devem defender o Mogi Basquete na próxima temporada.
A expectativa é que novos anúncios de renovações e reforços sejam divulgados nos próximos dias, dando sequência ao planejamento do Franca Basquete na busca pelo hexacampeonato nacional.
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