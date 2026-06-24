O Franca Basquete confirmou, na tarde desta quarta-feira, 24, a renovação de contrato do pivô Rafa Mineiro para a temporada 2026/2027. Um dos atletas mais experientes e líderes do elenco, o jogador seguirá defendendo a equipe em mais uma temporada.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, que destacou a identificação do atleta com a camisa francana. “Rafa Mineiro é Franca Basquete. Raça, determinação e história vestindo esse manto”, publicou a equipe ao oficializar a permanência do pivô.

A renovação foi anunciada poucos minutos após o clube confirmar a continuidade do técnico Helinho Garcia, de toda a comissão técnica e do ala David Jackson. Com isso, o Franca começa a consolidar a base responsável pela conquista do pentacampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil).

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