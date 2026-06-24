Um motociclista de 29 anos ficou ferido no fim da tarde desta quarta-feira, 24, após ser prensado entre dois veículos no viaduto da avenida Santos Dumont, que liga a região da Estação ao Distrito Industrial, em Franca.

O acidente aconteceu no sentido bairro São Joaquim. O motociclista e o condutor de uma Fiat Strada estavam parados no semáforo quando foram atingidos por uma Volkswagen Kombi.

A chuva que atingia a cidade no momento do acidente teria dificultado a frenagem da Kombi. O motorista não conseguiu parar o veículo a tempo e acabou prensando a motocicleta contra a traseira da Strada.