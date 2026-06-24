Um motociclista de 29 anos ficou ferido no fim da tarde desta quarta-feira, 24, após ser prensado entre dois veículos no viaduto da avenida Santos Dumont, que liga a região da Estação ao Distrito Industrial, em Franca.
O acidente aconteceu no sentido bairro São Joaquim. O motociclista e o condutor de uma Fiat Strada estavam parados no semáforo quando foram atingidos por uma Volkswagen Kombi.
A chuva que atingia a cidade no momento do acidente teria dificultado a frenagem da Kombi. O motorista não conseguiu parar o veículo a tempo e acabou prensando a motocicleta contra a traseira da Strada.
Apesar da força do impacto, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Trânsito lento
O acidente provocou lentidão no tráfego do viaduto, principalmente por ocorrer em horário de grande movimento. O fluxo de veículos foi normalizado após o atendimento à vítima e a retirada dos veículos envolvidos.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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