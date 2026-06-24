Duas carretas se envolveram em um acidente na tarde desta quarta-feira, 24, na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 378, em São Joaquim da Barra. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de interdição da pista, segundo a Polícia Militar Rodoviária.
Uma das carretas, um veículo Mercedes-Benz, seguia no sentido Norte da rodovia quando o motorista tentou mudar de faixa e perdeu o controle da direção, conforme informações da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).
Na sequência, a carreta atingiu a traseira de uma Volkswagen que trafegava à frente. Após a colisão, o veículo Mercedes-Benz desviou para o acostamento, retornou à pista e bateu contra a defensa metálica central da rodovia.
Dinâmica do acidente
Com o impacto, a carreta Mercedes-Benz ficou imobilizada junto à estrutura de proteção da pista.
Já a carreta Volkswagen parou cerca de 100 metros à frente, também no acostamento.
Apesar dos danos registrados nos veículos e na defensa metálica, o trânsito seguiu normalmente pelo local durante o atendimento da ocorrência.
Apuração
As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas.
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