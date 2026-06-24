Duas carretas se envolveram em um acidente na tarde desta quarta-feira, 24, na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 378, em São Joaquim da Barra. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de interdição da pista, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Uma das carretas, um veículo Mercedes-Benz, seguia no sentido Norte da rodovia quando o motorista tentou mudar de faixa e perdeu o controle da direção, conforme informações da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).

Na sequência, a carreta atingiu a traseira de uma Volkswagen que trafegava à frente. Após a colisão, o veículo Mercedes-Benz desviou para o acostamento, retornou à pista e bateu contra a defensa metálica central da rodovia.

Dinâmica do acidente