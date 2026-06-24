25 de junho de 2026
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ANHANGUERA

Carretas batem e param no acostamento durante chuva na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Carretas no acostamento após batida na rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra
Carretas no acostamento após batida na rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra

Duas carretas se envolveram em um acidente na tarde desta quarta-feira, 24, na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 378, em São Joaquim da Barra. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de interdição da pista, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Uma das carretas, um veículo Mercedes-Benz, seguia no sentido Norte da rodovia quando o motorista tentou mudar de faixa e perdeu o controle da direção, conforme informações da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).

Na sequência, a carreta atingiu a traseira de uma Volkswagen que trafegava à frente. Após a colisão, o veículo Mercedes-Benz desviou para o acostamento, retornou à pista e bateu contra a defensa metálica central da rodovia.

Dinâmica do acidente

Com o impacto, a carreta Mercedes-Benz ficou imobilizada junto à estrutura de proteção da pista.

Já a carreta Volkswagen parou cerca de 100 metros à frente, também no acostamento.

Apesar dos danos registrados nos veículos e na defensa metálica, o trânsito seguiu normalmente pelo local durante o atendimento da ocorrência.

Apuração

As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas.

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