A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Escócia, pela terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após um empate e uma vitória nas últimas rodadas, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca a primeira posição do grupo C para encaminhar a classificação à próxima fase com tranquilidade.

A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O Brasil chega pressionado pela necessidade de resultado positivo para classificar em primeiro lugar. Já a Escócia tenta surpreender e somar pontos importantes diante de um dos favoritos ao título e buscar também sua classificação para a próxima fase.