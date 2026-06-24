A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Escócia, pela terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após um empate e uma vitória nas últimas rodadas, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca a primeira posição do grupo C para encaminhar a classificação à próxima fase com tranquilidade.
A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
O Brasil chega pressionado pela necessidade de resultado positivo para classificar em primeiro lugar. Já a Escócia tenta surpreender e somar pontos importantes diante de um dos favoritos ao título e buscar também sua classificação para a próxima fase.
A a vitória de Marrocos na última rodada do grupo aumentou a tensão da disputa, tornando o confronto ainda mais relevante para o futuro das seleções na competição.
Escalação do Brasil:
O técnico Carlo Ancelotti vai iniciar a partida com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.
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