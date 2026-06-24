25 de junho de 2026
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RUMO AO HEXA

Bola em campo: Brasil e Escócia pela Copa do Mundo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha, destaque contra Haiti na segunda rodada
Matheus Cunha, destaque contra Haiti na segunda rodada

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Escócia, pela terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após um empate e uma vitória nas últimas rodadas, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca a primeira posição do grupo C para encaminhar a classificação à próxima fase com tranquilidade.

A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O Brasil chega pressionado pela necessidade de resultado positivo para classificar em primeiro lugar. Já a Escócia tenta surpreender e somar pontos importantes diante de um dos favoritos ao título e buscar também sua classificação para a próxima fase.

A a vitória de Marrocos na última rodada do grupo aumentou a tensão da disputa, tornando o confronto ainda mais relevante para o futuro das seleções na competição.

Escalação do Brasil: 

O técnico Carlo Ancelotti vai iniciar a partida com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

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