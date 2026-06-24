O Franca Basquete anunciou nesta quarta-feira, 24, a manutenção do ala David Jackson, do técnico Helinho Garcia e de toda a comissão técnica para a temporada 2026/2027. Responsáveis pela conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil), os profissionais seguem no clube ao lado do técnico Helinho Garcia.
Em publicação nas redes sociais, o Franca informou que a manutenção da comissão técnica representa o primeiro passo do planejamento para a nova temporada. Na sequência, o clube também anunciou a permanência do ala David Jackson para a temporada 2026/27. A partir de agora, o foco da diretoria passa a ser as renovações contratuais e a busca por reforços para o elenco.
A expectativa da torcida está concentrada principalmente na definição dos jogadores que ocuparão as vagas de Lucas Dias e Georginho. Destaques da campanha vitoriosa, o ala-pivô e o ala-armador devem se transferir para o Mogi das Cruzes.
Mercado movimentado
Com o encerramento do NBB, o mercado de transferências segue aquecido e tem gerado diversas especulações sobre possíveis reforços.
Entre os jogadores do atual elenco, David Jackson já teve sua permanência confirmada pelo clube. Já o pivô Felício possui vínculo por mais uma temporada, mas sua situação ainda não foi definida oficialmente. O futuro de Mineiro segue em aberto, embora haja expectativa de renovação.
Comissão mantida
A comissão técnica do Franca Basquete para a temporada 2026/2027 será composta por Helinho Garcia, técnico; Zezinho Limonta, Nilton Gonçalves e Jhonatan Cintra, assistentes técnicos; Paulinho Alberto, preparador físico; Rogerinho Barbosa, fisioterapeuta; Anderson Nascimento, médico; Lais Prado, nutricionista; Rodrigo Salomão, psicólogo; Guilherme Lana, roupeiro; e Ricardo Ziotti, coordenador técnico.
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Comentários
1 Comentários
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Valeska 10 horas atrásKkkkk O Monstrinho ven aí