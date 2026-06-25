O desaparecimento de Tiago Gomes Pereira continua mobilizando familiares, amigos e equipes de busca em Pedregulho. Um vídeo enviado à reportagem por uma amiga próxima do jovem, Letícia Silva, de 27 anos, mostra Tiago registrando imagens da Cachoeira Cascata Grande por volta das 11h15 de domingo, 21, enquanto ainda estaria em uma trilha no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.

Segundo Letícia, Tiago havia participado de um passeio no sábado, 20, e chegou a publicar uma foto com um grupo em seus stories nas redes sociais. No entanto, pessoas próximas afirmam não saber a localização exata do local visitado nem a identidade dos participantes que o acompanhavam.

Últimos registros

De acordo com as informações passadas à reportagem, Tiago retornou para casa após o passeio realizado no sábado. Na manhã seguinte, seguiu para o parque estadual, onde registrou imagens da cachoeira e compartilhou o conteúdo nas redes sociais.