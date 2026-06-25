O desaparecimento de Tiago Gomes Pereira continua mobilizando familiares, amigos e equipes de busca em Pedregulho. Um vídeo enviado à reportagem por uma amiga próxima do jovem, Letícia Silva, de 27 anos, mostra Tiago registrando imagens da Cachoeira Cascata Grande por volta das 11h15 de domingo, 21, enquanto ainda estaria em uma trilha no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
Segundo Letícia, Tiago havia participado de um passeio no sábado, 20, e chegou a publicar uma foto com um grupo em seus stories nas redes sociais. No entanto, pessoas próximas afirmam não saber a localização exata do local visitado nem a identidade dos participantes que o acompanhavam.
Últimos registros
De acordo com as informações passadas à reportagem, Tiago retornou para casa após o passeio realizado no sábado. Na manhã seguinte, seguiu para o parque estadual, onde registrou imagens da cachoeira e compartilhou o conteúdo nas redes sociais.
Após deixar o local, ele voltou para casa, teria dito que voltaria ao parque e seguido por uma estrada cercada por plantações de café. Desde então, não foi mais visto.
Família busca respostas
Letícia afirma que a família ainda não sabe informar quem era o guia responsável pela atividade nem quem acompanhava Tiago durante a trilha realizada na manhã de domingo.
Os familiares também aguardam informações mais detalhadas sobre a passagem do jovem pelo parque e sobre as circunstâncias em que a trilha foi realizada.
Enquanto isso, parentes e amigos acompanham as buscas, iniciadas na segunda-feira, 22. Eles esperam esclarecimentos sobre os procedimentos adotados durante a permanência de Tiago no parque e sobre o andamento das operações de procura.
Investigações continuam
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, enquanto as buscas por Tiago Gomes Pereira continuam na região.
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