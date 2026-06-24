Os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo em Franca somaram 253 registros entre 2020 e 22 de junho de 2026, segundo dados da Fundação Seade, com base nas Estatísticas do Registro Civil e divulgados pela Aspen, indicando crescimento ao longo do período analisado e consolidação desse tipo de união no município.

Casamentos em alta ao longo dos anos

A série histórica mostra oscilações, mas com tendência de crescimento. Em 2020, foram registrados 23 casamentos homoafetivos em Franca. O número avançou para 39 em 2021, caiu para 31 em 2022, voltou a subir em 2023, com 37 registros, e chegou a 47 em 2024.

O maior volume foi registrado em 2025, quando o município contabilizou 51 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O resultado representa mais que o dobro do registrado em 2020.

Perfil das uniões