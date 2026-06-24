Os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo em Franca somaram 253 registros entre 2020 e 22 de junho de 2026, segundo dados da Fundação Seade, com base nas Estatísticas do Registro Civil e divulgados pela Aspen, indicando crescimento ao longo do período analisado e consolidação desse tipo de união no município.
Casamentos em alta ao longo dos anos
A série histórica mostra oscilações, mas com tendência de crescimento. Em 2020, foram registrados 23 casamentos homoafetivos em Franca. O número avançou para 39 em 2021, caiu para 31 em 2022, voltou a subir em 2023, com 37 registros, e chegou a 47 em 2024.
O maior volume foi registrado em 2025, quando o município contabilizou 51 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O resultado representa mais que o dobro do registrado em 2020.
Perfil das uniões
Ao longo de todo o período analisado, as uniões entre mulheres foram maioria. Das 253 celebrações registradas em Franca, 163 ocorreram entre casais femininos, o equivalente a cerca de 64% do total. Já os casamentos entre homens somaram 90 registros.
Dados de 2026
Em 2026, considerando os números disponíveis até 22 de junho, Franca já registra 25 casamentos homoafetivos. O dado mantém a tendência observada nos anos anteriores.
A sequência histórica evidencia a consolidação gradual desse tipo de união na cidade, com crescimento após oscilações no início da série.
Casamentos homoafetivos em Franca:
• 2020: 23 casamentos
• 2021: 39 casamentos
• 2022: 31 casamentos
• 2023: 37 casamentos
• 2024: 47 casamentos
• 2025: 51 casamentos
• 2026 (até 22 de junho): 25 casamentos
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Comentários
1 Comentários
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Jailson 7 horas atrásWonderful