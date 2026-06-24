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ORGULHO LGBT

Franca registra 253 casamentos homoafetivos; mulheres são maioria

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo/GCN
Parada do Orgulho LGBT em Franca, em 2018
Parada do Orgulho LGBT em Franca, em 2018

Os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo em Franca somaram 253 registros entre 2020 e 22 de junho de 2026, segundo dados da Fundação Seade, com base nas Estatísticas do Registro Civil e divulgados pela Aspen, indicando crescimento ao longo do período analisado e consolidação desse tipo de união no município.

Casamentos em alta ao longo dos anos

A série histórica mostra oscilações, mas com tendência de crescimento. Em 2020, foram registrados 23 casamentos homoafetivos em Franca. O número avançou para 39 em 2021, caiu para 31 em 2022, voltou a subir em 2023, com 37 registros, e chegou a 47 em 2024.

O maior volume foi registrado em 2025, quando o município contabilizou 51 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O resultado representa mais que o dobro do registrado em 2020.

Perfil das uniões

Ao longo de todo o período analisado, as uniões entre mulheres foram maioria. Das 253 celebrações registradas em Franca, 163 ocorreram entre casais femininos, o equivalente a cerca de 64% do total. Já os casamentos entre homens somaram 90 registros.

Dados de 2026

Em 2026, considerando os números disponíveis até 22 de junho, Franca já registra 25 casamentos homoafetivos. O dado mantém a tendência observada nos anos anteriores.

A sequência histórica evidencia a consolidação gradual desse tipo de união na cidade, com crescimento após oscilações no início da série.

Casamentos homoafetivos em Franca:

• 2020: 23 casamentos
• 2021: 39 casamentos
• 2022: 31 casamentos
• 2023: 37 casamentos
• 2024: 47 casamentos
• 2025: 51 casamentos
• 2026 (até 22 de junho): 25 casamentos

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Comentários

1 Comentários

  • Jailson 7 horas atrás
    Wonderful