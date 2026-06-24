Uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Cultura e o Instituto Arte e Vida promoverá, no domingo, 28, no Teatro Judas Iscariotes, o evento “Abertura de Processo”, que permitirá ao público acompanhar gratuitamente os bastidores da criação teatral. A programação contará com apresentações desenvolvidas pelos alunos da Imersão Teatral, seguidas de bate-papos sobre os processos de construção das obras.
A proposta é aproximar o público das diferentes etapas da produção artística, compartilhando pesquisas, experimentações e criações realizadas ao longo da formação dos participantes.
Clássicos em construção
Durante o evento, serão apresentados trechos e materiais ainda em desenvolvimento inspirados em obras do dramaturgo irlandês Samuel Beckett. Após cada apresentação, artistas e espectadores participarão de uma conversa aberta para discutir impressões, reflexões e os caminhos percorridos durante o processo criativo.
A programação terá início às 15 horas com a apresentação de “Esperando Godot”. Na sequência, às 16 horas, será apresentada a obra “Dias Felizes”. Encerrando as atividades, às 17 horas, o público poderá acompanhar “Fim de Partida”. Cada atividade terá duração aproximada de uma hora.
Participação gratuita
O Teatro Judas Iscariotes está localizado na rua José Marques Garcia, 395. A participação é gratuita, mas a organização solicita o preenchimento prévio de um formulário para auxiliar no planejamento da atividade.
O telefone (16) 99186-0659 está disponível para contato.
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