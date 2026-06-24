Uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Cultura e o Instituto Arte e Vida promoverá, no domingo, 28, no Teatro Judas Iscariotes, o evento “Abertura de Processo”, que permitirá ao público acompanhar gratuitamente os bastidores da criação teatral. A programação contará com apresentações desenvolvidas pelos alunos da Imersão Teatral, seguidas de bate-papos sobre os processos de construção das obras.

A proposta é aproximar o público das diferentes etapas da produção artística, compartilhando pesquisas, experimentações e criações realizadas ao longo da formação dos participantes.

Clássicos em construção

Durante o evento, serão apresentados trechos e materiais ainda em desenvolvimento inspirados em obras do dramaturgo irlandês Samuel Beckett. Após cada apresentação, artistas e espectadores participarão de uma conversa aberta para discutir impressões, reflexões e os caminhos percorridos durante o processo criativo.