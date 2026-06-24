25 de junho de 2026
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NA CASA DA CULTURA

Emim encerra semestre com apresentação de Festa Junina

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Apresentação musical dos alunos da Emim de Franca
Apresentação musical dos alunos da Emim de Franca

A Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento" recebe nesta quinta-feira, 25, a partir das 8h30, uma apresentação dos alunos da Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical). Com entrada gratuita e aberta ao público, o espetáculo tem como tema a Festa Junina e contará com um repertório formado por músicas brasileiras.

O evento marca o encerramento do primeiro semestre das atividades desenvolvidas pelas crianças e jovens que participam das aulas de iniciação musical, violão, xilofone, teclado e viola oferecidas pela Emim.

O programa é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, e tem como objetivo incentivar a formação musical dos participantes.

Repertório brasileiro

Durante a apresentação, o público poderá acompanhar interpretações de canções conhecidas da música brasileira, entre elas “Anunciação”, “Asa Branca”, “Eu Só Quero um Xodó”, “Na Sola da Bota”, “Moreninha Linda” e “Xote das Meninas”.

Encerramento do semestre

As atividades de encerramento do semestre tiveram início na última quarta-feira, quando alunos da Emim também se apresentaram no prédio da Mogiana, localizado no bairro da Estação.

A programação desta quinta-feira dá continuidade às apresentações e encerra o ciclo de atividades do primeiro semestre da escola.

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