A Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento" recebe nesta quinta-feira, 25, a partir das 8h30, uma apresentação dos alunos da Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical). Com entrada gratuita e aberta ao público, o espetáculo tem como tema a Festa Junina e contará com um repertório formado por músicas brasileiras.

O evento marca o encerramento do primeiro semestre das atividades desenvolvidas pelas crianças e jovens que participam das aulas de iniciação musical, violão, xilofone, teclado e viola oferecidas pela Emim.

O programa é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, e tem como objetivo incentivar a formação musical dos participantes.

Repertório brasileiro