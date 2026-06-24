As buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira, 24, na zona rural de Pedregulho. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Guarda Municipal continuam mobilizadas na tentativa de localizar o jovem, desaparecido desde o último domingo.

Segundo informações repassadas pela família, Tiago teria manifestado interesse em conhecer a Cachoeira Cascata Grande após avistar o local durante uma trilha realizada na manhã de domingo, 21.

Ao retornar para casa, situada em uma área rural próxima à Estação Chapadão, às margens da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 440, o jovem teria pegado uma sacola com dois pães e saído de bicicleta por uma estrada de terra entre plantações de café.