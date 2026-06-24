As buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira, 24, na zona rural de Pedregulho. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Guarda Municipal continuam mobilizadas na tentativa de localizar o jovem, desaparecido desde o último domingo.
Segundo informações repassadas pela família, Tiago teria manifestado interesse em conhecer a Cachoeira Cascata Grande após avistar o local durante uma trilha realizada na manhã de domingo, 21.
Ao retornar para casa, situada em uma área rural próxima à Estação Chapadão, às margens da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 440, o jovem teria pegado uma sacola com dois pães e saído de bicicleta por uma estrada de terra entre plantações de café.
Desde então, não foi mais visto.
Rastros e mensagem a amigo
De acordo com familiares, na manhã de segunda-feira (22) ainda era possível identificar marcas dos pneus da bicicleta em parte do trajeto percorrido pelo jovem.
A família também informou que Tiago enviou um áudio a um amigo relatando que pretendia encontrar uma forma de chegar até a cachoeira.
Segundo os parentes, ele teria dito que "iria dar um jeito de chegar até lá", em referência ao local que desejava visitar.
Chuva dificulta trabalhos
Neste terceiro dia de buscas, as equipes concentraram os trabalhos em áreas próximas à residência do jovem.
As operações, no entanto, enfrentam dificuldades em razão das condições climáticas e das características do terreno. A região possui trechos de mata fechada, áreas íngremes e locais de difícil acesso, o que torna o trabalho mais complexo.
Família aguarda novas pistas
A família registrou boletim de ocorrência e aguarda informações que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento.
Entre as expectativas dos parentes estão possíveis dados de localização do telefone celular de Tiago e informações sobre seus últimos contatos.
Emocionada, a mãe do jovem, Rosilene Gomes Pereira, falou sobre a angústia vivida pela família. "Ele sempre foi um bom filho e muito preocupado comigo", afirmou.
Qualquer informação que possa auxiliar na localização de Tiago pode ser comunicada às autoridades responsáveis pelas buscas.
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