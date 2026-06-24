Franca inaugura nesta quinta-feira, 25, às 16h, a Creche-escola “Paulo Roberto Verzola”, no Residencial Irineu Zanetti, na região Sul da cidade. A unidade, construída com recursos próprios do município, já está em funcionamento e atende 119 crianças, com capacidade para até 149 alunos, do Berçário I à Fase II. A cerimônia contará com a presença de autoridades, familiares do homenageado e da comunidade escolar.
Construída seguindo o padrão Tipo I do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação), a creche dispõe de nove salas de aula, secretaria, salas para direção, coordenação pedagógica e professores.
O espaço também conta com fraldário equipado, lactário, refeitório, sala multiuso, cozinha, banheiros adaptados, playground, pátio e área verde.
A unidade é administrada pela Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano, credenciada pela Prefeitura por meio de chamamento público.
Vagas disponíveis
Ainda há 30 vagas abertas para matrícula. São 11 destinadas ao Berçário II, outras 11 para a Fase I e oito para a Fase II.
Os responsáveis interessados devem procurar a Central de Vagas da Secretaria de Educação, localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Parque Francal, para cadastro e orientações.
Homenagem ao patrono
A creche leva o nome de Paulo Roberto Verzola, radialista que atuou por 58 anos em Franca. Desde 1963, trabalhou em diferentes emissoras de rádio e participou de campanhas de arrecadação de cadeiras de rodas, alimentos e brinquedos.
Verzola também foi colunista social, apresentador de televisão em emissora local e presidente da Creche "Ângelo Verzola". Em 1973, recebeu da Câmara Municipal o Título Honorífico de Cidadão Emérito.
Casado por 48 anos com a professora Maria Aparecida Tasso Verzola, teve dois filhos: Karina Tasso Verzola Fontanezi e Lucas Alexandre Tasso Verzola. Ele morreu em 1º de outubro de 2020, aos 73 anos.
Expansão da rede municipal
Segundo a Prefeitura, a inauguração integra o processo de ampliação da rede municipal de ensino.
Nos últimos dois meses, foram entregues a Creche “Maria Aparecida Corrêa Borges”, no Jardim Piratininga, com atendimento para 149 crianças; a EMEB “Profª Nadeide Scarabucci”, na Vila São Sebastião, com 150 alunos; a EMEB “Wilson Scarabucci”, no bairro São José, com capacidade para 130 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; e a Escola Municipal “Profª Sônia Menezes Pizzo”, no Jardim Adelinha, destinada a 300 alunos.
No ano passado, também foram inauguradas duas creches-escolas nos residenciais Nossa Senhora das Graças (Pacaembu) e Copacabana, ambas com capacidade para aproximadamente 150 crianças cada.
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