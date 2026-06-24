Franca inaugura nesta quinta-feira, 25, às 16h, a Creche-escola “Paulo Roberto Verzola”, no Residencial Irineu Zanetti, na região Sul da cidade. A unidade, construída com recursos próprios do município, já está em funcionamento e atende 119 crianças, com capacidade para até 149 alunos, do Berçário I à Fase II. A cerimônia contará com a presença de autoridades, familiares do homenageado e da comunidade escolar.

Construída seguindo o padrão Tipo I do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação), a creche dispõe de nove salas de aula, secretaria, salas para direção, coordenação pedagógica e professores.

O espaço também conta com fraldário equipado, lactário, refeitório, sala multiuso, cozinha, banheiros adaptados, playground, pátio e área verde.