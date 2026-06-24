Uma professora de 59 anos está desaparecida desde a noite de terça-feira (23), em Cássia (MG). Leila Gorete da Silva saiu de casa por volta das 18h e não foi mais vista. O caso foi registrado na Polícia Civil nesta quarta-feira (24) e mobiliza familiares em busca de informações sobre seu paradeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, Leila foi vista pela última vez na região central da cidade. Segundo o registro policial, ela esteve na Igreja Matriz, próxima a uma farmácia, onde foi reconhecida por uma funcionária.

Após deixar o local, a professora seguiu dirigindo seu veículo, um Fiat Palio Attractive 1.4 prata.