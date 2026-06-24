Uma professora de 59 anos está desaparecida desde a noite de terça-feira (23), em Cássia (MG). Leila Gorete da Silva saiu de casa por volta das 18h e não foi mais vista. O caso foi registrado na Polícia Civil nesta quarta-feira (24) e mobiliza familiares em busca de informações sobre seu paradeiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, Leila foi vista pela última vez na região central da cidade. Segundo o registro policial, ela esteve na Igreja Matriz, próxima a uma farmácia, onde foi reconhecida por uma funcionária.
Após deixar o local, a professora seguiu dirigindo seu veículo, um Fiat Palio Attractive 1.4 prata.
Há ainda informações de que ela teria feito contato com a mãe quando estava nas proximidades do trevo de Capetinga (MG), pouco antes de desaparecer.
Família relata quadro de depressão
Segundo informações registradas pela polícia, familiares relataram que Leila enfrentava um quadro de depressão e fazia uso de medicamentos controlados.
Amiga da família, a enfermeira Aryely Ataide afirmou que a professora deixou a residência na noite de terça-feira e não retornou. “Leila saiu de casa ontem, por volta das 18h, e até o momento não retornou”, disse.
A sobrinha da professora, a médica Rachel Alexia Silva Faria, afirmou que a tia vinha enfrentando dificuldades emocionais nos últimos dias. “Ela é professora da educação infantil. Andava bem depressiva nesses últimos dias, mas não falava em desaparecer nem de sumir, não”, relatou.
Características
Conforme o boletim de ocorrência, Leila tem aproximadamente 1,60 metro de altura, pesa cerca de 75 quilos, possui cabelos pretos lisos e olhos verdes.
No momento do desaparecimento, ela vestia calça jeans, blusa vermelha e casaco preto.
Polícia pede informações
Familiares e autoridades pedem que qualquer informação que possa ajudar a localizar a professora seja comunicada imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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