O caso do motorista que atingiu uma motocicleta e deixou duas pessoas feridas na madrugada de segunda-feira, 22, na avenida Diamante, em Patrocínio Paulista, ganhou novos desdobramentos. A Polícia Civil passou a investigar o episódio como tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio após reunir elementos que indicam que a colisão foi provocada de forma deliberada.

Inicialmente tratado como um acidente de trânsito, o caso chamou a atenção após imagens de uma câmera de segurança mostrarem o momento em que um carro atinge violentamente uma motocicleta em frente à Paróquia São Sebastião, na região central da cidade. Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados ao asfalto. Após a colisão, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista, a análise de imagens de alta definição obtidas junto ao Serviço de Monitoramento Integrado do município permitiu identificar a placa do veículo envolvido e avançar na apuração dos fatos.