O caso do motorista que atingiu uma motocicleta e deixou duas pessoas feridas na madrugada de segunda-feira, 22, na avenida Diamante, em Patrocínio Paulista, ganhou novos desdobramentos. A Polícia Civil passou a investigar o episódio como tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio após reunir elementos que indicam que a colisão foi provocada de forma deliberada.
Inicialmente tratado como um acidente de trânsito, o caso chamou a atenção após imagens de uma câmera de segurança mostrarem o momento em que um carro atinge violentamente uma motocicleta em frente à Paróquia São Sebastião, na região central da cidade. Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados ao asfalto. Após a colisão, o motorista fugiu sem prestar socorro.
Segundo a Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista, a análise de imagens de alta definição obtidas junto ao Serviço de Monitoramento Integrado do município permitiu identificar a placa do veículo envolvido e avançar na apuração dos fatos.
As investigações apontam que o condutor teria perseguido e encurralado as vítimas antes de provocar a colisão. Diante dos elementos reunidos, os investigadores descartaram a hipótese de acidente de trânsito.
Discussão antecedeu o crime, diz polícia
De acordo com o boletim de ocorrência e depoimentos prestados pelas vítimas à Polícia Civil, o caso teve início na noite de 21 de junho.
Segundo o relato, o investigado, de 22 anos, teria ido até a residência da ex-companheira para retirar pertences pessoais. No local, ao descobrir que ela mantinha um novo relacionamento, iniciou uma discussão agressiva.
Ainda conforme o registro policial, a mulher relatou ter sido agredida fisicamente pelo ex-namorado, que deixou o local levando as chaves do imóvel.
Temendo novos conflitos, ela e o atual companheiro decidiram se afastar temporariamente da residência.
Colisão teria sido intencional
Segundo a Polícia Civil, quando o casal retornava pela avenida Diamante em uma motocicleta, foi surpreendido pelo investigado, que conduzia um Hyundai IX35.
As vítimas afirmaram que o motorista avançou deliberadamente contra a motocicleta, provocando a colisão.
Com a batida, o condutor da moto sofreu escoriações. Já a mulher teve lesões na região do queixo e precisou receber atendimento hospitalar, incluindo sutura. A motocicleta também sofreu danos materiais.
Tentativa de homicídio e feminicídio
Com base nas imagens analisadas e nos depoimentos colhidos, a Polícia Civil concluiu que há indícios de que o investigado agiu com intenção de matar ou assumiu o risco de provocar a morte das vítimas.
O caso foi formalmente enquadrado como tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas e também como tentativa de feminicídio em relação à ex-companheira.
A polícia informou que diligências continuam em andamento para localizar e ouvir todos os envolvidos.
Em nota, o delegado Alan Bazalha Lopes informou que medidas cautelares restritivas de liberdade poderão ser solicitadas à Justiça e orientou que o investigado e seu advogado se apresentem espontaneamente à delegacia para colaborar com as investigações.
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