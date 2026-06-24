Morreu em Franca o empresário Ênio Murillo Martins, aos 93 anos. Devido à idade avançada, ele já vivia recolhido em casa. A família não divulgou a causa da morte.
Ênio e o irmão Ari Martins comandaram por mais de 40 anos a tradicional Livraria Martins, na rua Marechal Deodoro, Centro da cidade.
O ponto emblemático do Calçadão marcou gerações de leitores e estudantes até encerrar as atividades em 2008, quando o prédio passou a ser ocupado por uma papelaria.
O velório ocorreu nesta quarta-feira, 24, das 7h às 13h, no Velório São Vicente, com sepultamento em seguida no Cemitério Jardim das Oliveiras.
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Comentários
1 Comentários
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Alceu Vicente da Silva 10 horas atrásDescanse em paz Senhor Enio ,quantas vezes passei pelo caixa da livraria e era atendido comextrema simpatia sempre falando do nosso Corinthians ,meus sentimentos a toda família, Descanse em paz senhor Enio