25 de junho de 2026
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LUTO

Morre em Franca Ênio Martins, da tradicional Livraria Martins

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ênio Martins morreu aos 93 anos
Ênio Martins morreu aos 93 anos

Morreu em Franca o empresário Ênio Murillo Martins, aos 93 anos. Devido à idade avançada, ele já vivia recolhido em casa. A família não divulgou a causa da morte.

Ênio e o irmão Ari Martins comandaram por mais de 40 anos a tradicional Livraria Martins, na rua Marechal Deodoro, Centro da cidade.

O ponto emblemático do Calçadão marcou gerações de leitores e estudantes até encerrar as atividades em 2008, quando o prédio passou a ser ocupado por uma papelaria.

O velório ocorreu nesta quarta-feira, 24, das 7h às 13h, no Velório São Vicente, com sepultamento em seguida no Cemitério Jardim das Oliveiras.

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Comentários

1 Comentários

  • Alceu Vicente da Silva 10 horas atrás
    Descanse em paz Senhor Enio ,quantas vezes passei pelo caixa da livraria e era atendido comextrema simpatia sempre falando do nosso Corinthians ,meus sentimentos a toda família, Descanse em paz senhor Enio