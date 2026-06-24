Morreu em Franca o empresário Ênio Murillo Martins, aos 93 anos. Devido à idade avançada, ele já vivia recolhido em casa. A família não divulgou a causa da morte.

Ênio e o irmão Ari Martins comandaram por mais de 40 anos a tradicional Livraria Martins, na rua Marechal Deodoro, Centro da cidade.

O ponto emblemático do Calçadão marcou gerações de leitores e estudantes até encerrar as atividades em 2008, quando o prédio passou a ser ocupado por uma papelaria.