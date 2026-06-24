Em 2022, a Estação Mogiana de Franca foi fechada e cercada por tapumes. A justificativa apresentada era impedir que pessoas em situação de rua utilizassem suas marquises como abrigo e preparar o imóvel para uma aguardada revitalização, que só ganhou interesse dos políticos da cidade após uma grande mobilização popular. O problema é que a obra demorou mais de um ano para começar. Hoje, mais de três anos depois do fechamento e mais de dois anos após o prazo previsto para sua entrega, o prédio continua sem cumprir sua função para a população.

O caso da Estação Mogiana é um retrato da forma como a cultura vem sendo tratada em Franca há décadas: sem planejamento, sem diálogo com especialistas, sem participação popular e sem visão estratégica de longo prazo. Uma bagunça.

Construída em 1887, a estação é um dos mais importantes patrimônios históricos da cidade. Símbolo do desenvolvimento proporcionado pela ferrovia, ela também guarda memórias fundamentais da formação social da região, inclusive da tragédia que foi a escravização de pessoas negras e da violência que dizimou as comunidades caiapós que viviam aqui muito antes da invasão do território que viria a ser chamado de Brasil. Trata-se de um espaço que deveria ser preservado e transformado em referência de cultura e educação patrimonial.