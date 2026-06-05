A coleta de resíduos em Franca, realizada pela Sempre Franca, funciona todos os dias e ela se torna muito mais eficiente quando os moradores adotam alguns cuidados simples. Confira cinco atitudes que fazem diferença real na limpeza da cidade:

1. Feche bem a sacola antes de colocar para coleta

Uma sacola mal amarrada pode se abrir na calçada, espalhar resíduos e atrair animais. Antes de colocar o material para fora, certifique-se de que está bem fechado e que o saco é resistente o suficiente para aguentar o transporte até o caminhão.

2. Separe os recicláveis dos resíduos orgânicos

Em Franca, existem dois tipos de coleta: orgânica e reciclável. Separar corretamente o que vai para cada uma evita desperdício, facilita o trabalho das equipes e garante que o material reciclável chegue ao destino certo.

3. Respeite o período habitual de coleta no seu bairro

Colocar os resíduos na calçada com muita antecedência ou fora do período habitual dificulta a organização das ruas e complica a logística das equipes. Coloque os resíduos para fora somente próximo ao cronograma de coleta na sua região.

4. Identifique materiais cortantes na embalagem

Vidros quebrados, latas amassadas com bordas afiadas e outros materiais cortantes representam risco real para quem trabalha na coleta. Sinalize por fora da embalagem sempre que o conteúdo oferecer perigo — é um gesto simples que protege quem cuida da cidade para você.

5. Nunca descarte resíduos em vias públicas ou áreas verdes

Jogar resíduo em terrenos baldios, calçadas ou áreas verdes é uma das principais causas de sujeira urbana e prejudica toda a comunidade. O descarte correto começa em casa, mas o impacto aparece na cidade inteira.

Pequenas atitudes fazem grande diferença. Quando cada morador faz a sua parte, Franca fica mais limpa, mais organizada e melhor para todo mundo.