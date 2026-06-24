A Prefeitura de Franca publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira, 24, autos de infração e imposição de multa contra 19 proprietários de imóveis que realizaram construções em desacordo com os projetos previamente aprovados pelo município. As irregularidades foram identificadas durante fiscalizações realizadas em diferentes bairros da cidade.

Segundo o Setor de Fiscalização de Obras, as autuações têm como base os artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal nº 371/2021, que estabelece o Código de Obras e Edificações do município.

Os proprietários notificados deverão providenciar a regularização dos projetos dos imóveis no prazo de 16 dias úteis, contados a partir da publicação oficial. Caso a determinação não seja atendida dentro do período estipulado, será aplicada multa de 10 UFMF (Unidades Fiscais do Município de Franca), valor que atualmente corresponde a R$ 872.

Regularização e recurso