Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, 24, causou danos em dois veículos no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Dom Pedro I, na região do Jardim Petráglia, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, a motorista de um Chevrolet Astra, de 62 anos, seguia pela avenida Presidente Vargas quando teria passado mal em decorrência de um problema relacionado a diabetes. Com o mal-estar, ela teria avançado o sinal vermelho do cruzamento.
No momento em que o veículo atravessava a via, foi atingido por uma Fiat Fiorino branca conduzida por um jovem de 28 anos, que trafegava pela avenida Dom Pedro I com o semáforo aberto.
O impacto causou danos consideráveis nos dois automóveis. Apesar da força da colisão e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido gravemente.
Mas a motorista do Astra precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Pronto-socorro Municipal "Álvaro Azzuz". Ela relatou que estava com dor nas costas, mas sem fraturas aparentes.
O trânsito no cruzamento não precisou ser interditado, mas motoristas que passaram pelo local encontraram lentidão durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos.
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