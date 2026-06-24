Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, 24, causou danos em dois veículos no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Dom Pedro I, na região do Jardim Petráglia, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a motorista de um Chevrolet Astra, de 62 anos, seguia pela avenida Presidente Vargas quando teria passado mal em decorrência de um problema relacionado a diabetes. Com o mal-estar, ela teria avançado o sinal vermelho do cruzamento.

No momento em que o veículo atravessava a via, foi atingido por uma Fiat Fiorino branca conduzida por um jovem de 28 anos, que trafegava pela avenida Dom Pedro I com o semáforo aberto.