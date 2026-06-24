Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão carregado com esterco mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (24) na rodovia Cândido Portinari, em Brodowski. A colisão ocorreu no sentido Brodowski-Batatais, na altura do km 332.
O caminhão foi atingido na traseira por uma carreta que seguia logo atrás pela rodovia.
Com a força do impacto, o motorista da carreta, de 32 anos, ficou preso às ferragens da cabine. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram uma operação de resgate que exigiu o uso de equipamentos especiais para retirar a vítima.
A parte frontal do veículo precisou ser cortada para possibilitar o acesso ao condutor e sua remoção em segurança.
Após receber os primeiros atendimentos no local, o motorista foi encaminhado com ferimentos nas pernas ao Hospital das Clínicas - Unidade de Emergência, em Ribeirão Preto.
Trânsito ficou lento
Durante o atendimento da ocorrência, duas das três faixas da Rodovia Cândido Portinari permaneceram interditadas.
A concessionária responsável pela via e as equipes de resgate mantiveram apenas uma faixa liberada para o tráfego, provocando lentidão e congestionamento no sentido Brodowski-Batatais.
Motoristas que passaram pelo trecho precisaram redobrar a atenção até a conclusão dos trabalhos de socorro e remoção dos veículos.
Causas serão apuradas
As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão atingido.
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