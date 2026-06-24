Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão carregado com esterco mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (24) na rodovia Cândido Portinari, em Brodowski. A colisão ocorreu no sentido Brodowski-Batatais, na altura do km 332.

O caminhão foi atingido na traseira por uma carreta que seguia logo atrás pela rodovia.

Com a força do impacto, o motorista da carreta, de 32 anos, ficou preso às ferragens da cabine. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram uma operação de resgate que exigiu o uso de equipamentos especiais para retirar a vítima.