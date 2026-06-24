Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:

Nome: Osmar Valdevino Bernardo

Idade: 76 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria das Graças Barbosa

Idade: 71 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h