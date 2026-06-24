Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:
Nome: Osmar Valdevino Bernardo
Idade: 76 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria das Graças Barbosa
Idade: 71 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Enio Murilo Martins
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Benedita Maria Borges
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval (MG)
Horário previsto do sepultamento: 12h
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