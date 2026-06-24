Familiares e amigos de Sérgio Alexandre Ramos do Val participam nesta quarta-feira, 24, da missa de sétimo dia em homenagem ao francano, que morreu aos 91 anos na última quinta-feira, 18.
A celebração será realizada às 18h, na Capela Nossa Senhora do Sagrado Coração, localizada no Jardim Integração, em Franca.
Segundo o filho, o engenheiro civil Sérgio Alexandre Ramos do Val Júnior, de 66 anos, o pai faleceu em decorrência do enfraquecimento natural do coração relacionado à idade. De acordo com a família, ele não possuía nenhuma doença previamente diagnosticada.
Legado de alegria e espírito aventureiro
Ao recordar a trajetória do pai, Sérgio Júnior destaca a imagem de um homem aventureiro, companheiro e dedicado à família.
“Ele teve uma passagem maravilhosa. Com o espírito aventureiro que tinha, quando possuía uma fazenda no Tocantins, chegou a ir para Belém e Brasília antes de voltar para Franca, junto com um amigo dele, que se chamava Hugo de Oliveira”, relembrou.
O filho contou que uma das histórias que mais representam a personalidade do pai aconteceu durante uma viagem pelo Norte do país.
“Os dois, muito aventureiros, falaram: ‘Nós vamos para Franca, para Brasília ou vamos para Belém?’. Aí os dois decidiram: ‘Vamos para Belém’. Andaram simplesmente mais 2.500 ou 3.000 quilômetros para cima e foram conhecer a cidade de Belém. Então, é isso que ele deixa também: além do espírito aventureiro, uma vida muito legal”, afirmou.
Segundo a família, Sérgio Alexandre Ramos do Val deixa como legado valores ligados ao amor, companheirismo, alegria e dedicação às pessoas próximas.
Após o falecimento, ele foi velado no Velório São Vicente e sepultado no Cemitério da Saudade, em Franca.
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