Familiares e amigos de Sérgio Alexandre Ramos do Val participam nesta quarta-feira, 24, da missa de sétimo dia em homenagem ao francano, que morreu aos 91 anos na última quinta-feira, 18.

A celebração será realizada às 18h, na Capela Nossa Senhora do Sagrado Coração, localizada no Jardim Integração, em Franca.

Segundo o filho, o engenheiro civil Sérgio Alexandre Ramos do Val Júnior, de 66 anos, o pai faleceu em decorrência do enfraquecimento natural do coração relacionado à idade. De acordo com a família, ele não possuía nenhuma doença previamente diagnosticada.