24 de junho de 2026
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PATROCÍNIO PAULISTA

Carro passa por cima de moto e deixa duas pessoas feridas; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro atingiu uma motocicleta e deixa duas pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira, 22, na avenida Diamante, em frente à Paróquia São Sebastião, no Centro de Patrocínio Paulista. Após a colisão, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas.

As imagens mostram a motocicleta trafegando pela via quando foi atingida violentamente pelo carro. Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados e caíram no asfalto.

A força da batida foi tão intensa que o carro chegou a ficar sobre duas rodas antes de retornar ao solo. Mesmo após o acidente, o condutor não permaneceu no local e deixou a cena sem prestar assistência aos feridos.

Investigação

Até o fechamento deste texto, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista e da garupa.

A suspeita é de que o motorista do carro seja ex-namorado da passageira da motocicleta. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil de Patrocínio Paulista, que deverá esclarecer a dinâmica dos fatos e a eventual responsabilidade dos envolvidos.

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