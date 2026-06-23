Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro atingiu uma motocicleta e deixa duas pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira, 22, na avenida Diamante, em frente à Paróquia São Sebastião, no Centro de Patrocínio Paulista. Após a colisão, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas.

As imagens mostram a motocicleta trafegando pela via quando foi atingida violentamente pelo carro. Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados e caíram no asfalto.

A força da batida foi tão intensa que o carro chegou a ficar sobre duas rodas antes de retornar ao solo. Mesmo após o acidente, o condutor não permaneceu no local e deixou a cena sem prestar assistência aos feridos.

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