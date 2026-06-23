Dezenas de pessoas acompanharam, nesta terça-feira, 23, os sepultamentos de Carlos Alberto Vicente Júnior, de 29 anos, e Felipe Yago Morais Pereira, de 24, em Franca. A despedida dos amigos foi marcada por forte comoção e reuniu familiares, amigos e moradores da cidade.

Vídeos gravados durante os cortejos e os sepultamentos repercutiram nas redes sociais. As imagens mostram uma multidão acompanhando as últimas homenagens aos jovens, que morreram em um grave acidente de trânsito registrado no último domingo, 21, na rodovia MG-428, entre Rifaina e Sacramento (MG).

Carlos foi velado no Velório São Vicente e sepultado no Cemitério da Saudade. Felipe também recebeu as últimas homenagens no Velório São Vicente e foi enterrado no Cemitério Santo Agostinho. Durante as cerimônias, amigos prestaram homenagens e se emocionaram ao se despedir dos dois.

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