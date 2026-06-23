Dezenas de pessoas acompanharam, nesta terça-feira, 23, os sepultamentos de Carlos Alberto Vicente Júnior, de 29 anos, e Felipe Yago Morais Pereira, de 24, em Franca. A despedida dos amigos foi marcada por forte comoção e reuniu familiares, amigos e moradores da cidade.
Vídeos gravados durante os cortejos e os sepultamentos repercutiram nas redes sociais. As imagens mostram uma multidão acompanhando as últimas homenagens aos jovens, que morreram em um grave acidente de trânsito registrado no último domingo, 21, na rodovia MG-428, entre Rifaina e Sacramento (MG).
Carlos foi velado no Velório São Vicente e sepultado no Cemitério da Saudade. Felipe também recebeu as últimas homenagens no Velório São Vicente e foi enterrado no Cemitério Santo Agostinho. Durante as cerimônias, amigos prestaram homenagens e se emocionaram ao se despedir dos dois.
Acidente
A tragédia causou grande repercussão em Franca. Carlos Alberto Vicente Júnior e Felipe Yago Morais Pereira trafegavam em motocicletas diferentes quando foram atingidos por uma Volkswagen Saveiro.
O motorista da picape teria invadido a pista contrária e provocado a colisão.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o condutor foi preso em flagrante após o acidente. O teste do bafômetro apontou 0,65 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice acima do limite que configura crime de trânsito.
Os dois amigos haviam ido visitar a gruta de Sacramento e retornavam para a região de Franca quando o acidente aconteceu.
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