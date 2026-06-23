Um mecânico teve a bateria do carro furtada enquanto estava em uma lanchonete na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia, em Franca, na noite do último domingo, 21. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.
Segundo a vítima, ela havia levado o filho ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz” e, após a consulta, parou no local para comprar um lanche para a criança. Durante o curto período em que permaneceu na lanchonete, o furto foi praticado.
Imagens de segurança mostram que um veículo do mesmo modelo do carro da vítima, um Chevrolet Monza, estacionou logo à frente. Em menos de dois minutos, o suspeito abriu o capô do automóvel e retirou a bateria.
Crime rápido
As imagens indicam que a ação foi executada de forma rápida. Após retirar a peça, o suspeito deixou o local antes que o proprietário retornasse ao veículo.
Ao sair da lanchonete, o mecânico tentou dar partida no carro e percebeu que a bateria havia sido levada.
O caso foi registrado na polícia. A vítima espera que o autor seja identificado com o auxílio das imagens captadas pelo sistema de monitoramento.
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