Um mecânico teve a bateria do carro furtada enquanto estava em uma lanchonete na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia, em Franca, na noite do último domingo, 21. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

Segundo a vítima, ela havia levado o filho ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz” e, após a consulta, parou no local para comprar um lanche para a criança. Durante o curto período em que permaneceu na lanchonete, o furto foi praticado.

Imagens de segurança mostram que um veículo do mesmo modelo do carro da vítima, um Chevrolet Monza, estacionou logo à frente. Em menos de dois minutos, o suspeito abriu o capô do automóvel e retirou a bateria.

Crime rápido