As buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o último dia 21 de junho em Pedregulho, entraram em uma nova etapa. Após dias de trabalho em campo sem a localização do jovem, a Polícia Civil passa a integrar as investigações para auxiliar na coleta e análise de informações que possam levar ao seu paradeiro.
O Portal GCN/Sampi esteve na residência da mãe de Tiago, em Pedregulho, acompanhado pelo tenente Munita, do Corpo de Bombeiros de Franca, que detalhou os próximos passos da operação.
Segundo o oficial, as buscas mobilizaram equipes especializadas do Corpo de Bombeiros e do GRAE, deslocadas da capital paulista, além de dois cães farejadores. Os trabalhos foram divididos em duas frentes que percorreram os acessos à Cachoeira Cascata Grande, local que Tiago pretendia visitar.
Apesar do esforço das equipes e da utilização dos cães, nenhum vestígio foi encontrado que pudesse indicar por qual caminho o jovem entrou na área ou onde ele poderia estar.
Família mantém esperança
Em entrevista ao Portal GCN, a irmã de Tiago, Milene Aparecida Gomes, de 27 anos, afirmou que o jovem sempre foi uma pessoa tranquila e costumava realizar trilhas pela região.
“Tiago era muito ligado à família e sabia da preocupação da mãe. Sempre que saía para essas aventuras, retornava mais cedo”, relatou.
Milene também informou as roupas usadas pelo irmão no dia do desaparecimento. Segundo ela, Tiago vestia calça jeans, blusa preta e carregava uma pochete.
Ele também utilizava uma bicicleta Audax ADX80 azul, equipada com suspensão dianteira branca, freios a disco e detalhes da marca nos aros.
Nova etapa das investigações
Além do apoio da Guarda Civil Municipal de Pedregulho e Rifaina, a Polícia Civil passa agora a atuar diretamente na apuração do caso.
A família já registrou boletim de ocorrência, e a expectativa é que o levantamento de novas informações ajude a esclarecer o que aconteceu com o jovem.
Segundo familiares, por volta do meio-dia de 21 de junho, Tiago informou que iria conhecer mais de perto a Cachoeira Cascata Grande, localizada em Pedregulho, dentro do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
O Portal GCN segue acompanhando o caso e divulgará novas informações assim que houver atualizações sobre as buscas e as investigações.
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