As buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o último dia 21 de junho em Pedregulho, entraram em uma nova etapa. Após dias de trabalho em campo sem a localização do jovem, a Polícia Civil passa a integrar as investigações para auxiliar na coleta e análise de informações que possam levar ao seu paradeiro.

O Portal GCN/Sampi esteve na residência da mãe de Tiago, em Pedregulho, acompanhado pelo tenente Munita, do Corpo de Bombeiros de Franca, que detalhou os próximos passos da operação.

Segundo o oficial, as buscas mobilizaram equipes especializadas do Corpo de Bombeiros e do GRAE, deslocadas da capital paulista, além de dois cães farejadores. Os trabalhos foram divididos em duas frentes que percorreram os acessos à Cachoeira Cascata Grande, local que Tiago pretendia visitar.