Mais de R$ 2,9 milhões em dívidas deixaram de aparecer nas consultas públicas de crédito em Franca, afetando mais de 120 credores no município e envolvendo 910 protestos que não são exibidos em sistemas de verificação, embora permaneçam registrados nos cartórios. O cenário integra um movimento nacional que, nos últimos cinco anos, retirou R$ 130 bilhões em débitos das bases de consulta utilizadas por instituições financeiras e empresas no Brasil, comprometendo a análise de risco em operações de crédito e negócios.

Em Franca, os registros apontam 910 protestos que deixaram de constar em consultas públicas de crédito, apesar de continuarem válidos e ativos nos cartórios responsáveis. O impacto direto recai sobre 113 devedores e 123 credores, cujas informações deixam de ser acessadas por bancos, comerciantes e fornecedores.

Na prática, a dívida existe formalmente, mas não aparece nos sistemas de consulta usados pelo mercado, o que altera a leitura de risco em operações financeiras e comerciais.

Efeito nacional soma R$ 130 bilhões