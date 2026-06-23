A Câmara Municipal de Franca aprovou, durante a 21ª Sessão Ordinária de 2026, realizada nesta terça-feira, 23, um pacote de projetos encaminhados pela Prefeitura que movimenta mais de R$ 20 milhões em recursos para áreas como educação, saúde, assistência social, cultura, segurança pública e atendimento à população idosa.

Além das medidas orçamentárias, os vereadores também autorizaram alterações em áreas públicas para viabilizar a implantação de um novo Ecoponto e aprovaram a declaração de utilidade pública para uma entidade voltada à educação e cultura.

Educação recebe maior volume de investimentos

O principal projeto aprovado autoriza o remanejamento de até R$ 11 milhões do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) para despesas de custeio e investimentos na rede municipal de ensino.