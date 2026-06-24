A Secretaria de Segurança de Franca inicia nesta quarta-feira, 24, uma série de alterações no sistema viário de ruas próximas à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. As mudanças incluem inversão de sentido e implantação de mão única em vias da região para permitir o avanço das obras de ampliação da capacidade viária do corredor urbano.
As intervenções afetam diretamente a circulação de veículos em um dos principais eixos de ligação da cidade e exigirão atenção redobrada dos motoristas durante o período de adaptação.
Uma das alterações ocorre na rua Aristeu de Almeida, que passará a operar em mão única em toda a sua extensão.
Com a mudança, o fluxo de veículos seguirá da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso em direção à rua Jonas Deocleciano Ribeiro. A via também terá seu sentido de circulação totalmente invertido em relação ao modelo atual.
A rua Jonas Deocleciano Ribeiro também passará a funcionar em sentido único em toda a extensão.
O tráfego será direcionado da rua Aristeu de Almeida para a rua Franklin Martins, integrando o novo esquema de circulação implantado na região.
Já a rua Franklin Martins passará a operar em mão única no trecho compreendido entre a rua Jonas Deocleciano Ribeiro e a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
Nesse segmento, os veículos deverão seguir da rua Jonas Deocleciano Ribeiro em direção à avenida Alonso y Alonso.
Obras buscam melhorar a fluidez
Segundo a Prefeitura, as alterações fazem parte das intervenções para ampliação da capacidade viária do corredor da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
O projeto prevê a utilização de parte do espaço lateral do canal para ampliar as faixas de rolamento, com o objetivo de aumentar a capacidade de tráfego, reduzir pontos de conflito entre veículos e melhorar a fluidez do trânsito.
A expectativa é beneficiar motoristas que utilizam diariamente o corredor para deslocamentos entre diferentes regiões da cidade.
Atenção à nova sinalização
A Secretaria de Segurança orienta os condutores a observarem a nova sinalização implantada nas vias e, sempre que possível, planejarem os deslocamentos com antecedência durante os primeiros dias de adaptação às mudanças.
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Comentários
1 Comentários
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Etore Spirlandelli Netto 17 horas atrásBom dia Tem pessoas que reclamam das modificações e obras mas vou comentar algo: Essa administração da prefeitura está tendo coragem de fazer pois outras anteriores tinham medo, Franca está crescendo muito, ótimo para todos nós, vamos deixar uma cidade mais moderna para os anos vindouros, pois hoje em dia está complicado com o nível dos motoristas que trafegam nas ruas, então tendo mais segurança podemos ficar mais aliviados Parabéns ao prefeito e secretários pela coragem de encarar essas mudanças.