A Secretaria de Segurança de Franca inicia nesta quarta-feira, 24, uma série de alterações no sistema viário de ruas próximas à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. As mudanças incluem inversão de sentido e implantação de mão única em vias da região para permitir o avanço das obras de ampliação da capacidade viária do corredor urbano.

As intervenções afetam diretamente a circulação de veículos em um dos principais eixos de ligação da cidade e exigirão atenção redobrada dos motoristas durante o período de adaptação.

Uma das alterações ocorre na rua Aristeu de Almeida, que passará a operar em mão única em toda a sua extensão.