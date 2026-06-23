Há pouco mais de um mês em funcionamento em Franca, o sistema de monitoramento Muralha Paulista já contribuiu para a prisão de 11 pessoas procuradas pela Justiça. Implantada em 19 de maio, a ferramenta utiliza câmeras integradas ao sistema de reconhecimento facial Detecta e tem auxiliado as forças de segurança na identificação de foragidos.
O caso mais recente foi registrado na manhã desta terça-feira, 23, quando um homem com mandado de prisão em aberto foi localizado nas proximidades da avenida Nelson Nogueira após ser identificado pelo sistema.
Na segunda-feira, 22, outro procurado pela Justiça, desta vez por roubo, foi detido na rua Marechal Deodoro, na região central da cidade, também a partir de alertas gerados pela plataforma de monitoramento.
Onze prisões em pouco mais de 30 dias
Os números mostram o impacto da ferramenta pouco mais de 30 dias após o início da operação em Franca.
Segundo os dados divulgados pelas forças de segurança, 11 pessoas procuradas pela Justiça foram localizadas e presas com apoio do sistema desde a sua implantação.
A tecnologia permite que imagens captadas pelas câmeras sejam cruzadas com bancos de dados de segurança pública, emitindo alertas quando há identificação de indivíduos com mandados judiciais em aberto.
Integração entre tecnologia e policiamento
As ocorrências registradas até agora são resultado da atuação conjunta entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e os sistemas de monitoramento instalados na cidade.
Além de auxiliar na identificação de foragidos, a ferramenta é utilizada para reforçar o acompanhamento de áreas estratégicas e ampliar a capacidade de resposta das equipes de segurança.
Expansão da rede de monitoramento
A Muralha Paulista foi implantada para monitorar as principais entradas e saídas de Franca, incluindo rodovias, estradas municipais e vias de grande circulação.
A Prefeitura prevê a ampliação do sistema com a instalação de 136 novos pontos de monitoramento em diferentes regiões urbanas.
Em uma segunda etapa, já em processo de implantação, a cidade deverá receber cerca de duas mil câmeras adicionais em repartições públicas, ampliando a cobertura e a integração da rede de segurança.
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