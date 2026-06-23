Há pouco mais de um mês em funcionamento em Franca, o sistema de monitoramento Muralha Paulista já contribuiu para a prisão de 11 pessoas procuradas pela Justiça. Implantada em 19 de maio, a ferramenta utiliza câmeras integradas ao sistema de reconhecimento facial Detecta e tem auxiliado as forças de segurança na identificação de foragidos.

O caso mais recente foi registrado na manhã desta terça-feira, 23, quando um homem com mandado de prisão em aberto foi localizado nas proximidades da avenida Nelson Nogueira após ser identificado pelo sistema.

Na segunda-feira, 22, outro procurado pela Justiça, desta vez por roubo, foi detido na rua Marechal Deodoro, na região central da cidade, também a partir de alertas gerados pela plataforma de monitoramento.

Onze prisões em pouco mais de 30 dias