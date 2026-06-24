O MEC (Ministério da Educação) tornou públicos os resultados do Enem 2025 por escola, permitindo uma leitura detalhada do desempenho médio das instituições de ensino em todo o país. Em Franca, o levantamento reúne colégios das redes pública e privada, com notas calculadas a partir da média entre redação e as quatro provas objetivas do exame, oferecendo um retrato comparativo da performance educacional no município.

O Novo Colégio aparece na liderança entre as escolas do município, com média geral de 678,90. A instituição também registrou o maior desempenho em redação, com 804,18 pontos, além de forte resultado em Matemática (719,36). Na sequência, o Colégio Piaget alcançou média de 655,56, seguido pelo Alto Padrão, com 645,13.

Fechando o grupo das cinco melhores colocadas estão o Toulouse Lautrec Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com 641,19, e o Colégio Monteiro Lobato – Unidade II, com 641,09.

Rede privada concentra melhores desempenhos