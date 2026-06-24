O MEC (Ministério da Educação) tornou públicos os resultados do Enem 2025 por escola, permitindo uma leitura detalhada do desempenho médio das instituições de ensino em todo o país. Em Franca, o levantamento reúne colégios das redes pública e privada, com notas calculadas a partir da média entre redação e as quatro provas objetivas do exame, oferecendo um retrato comparativo da performance educacional no município.
O Novo Colégio aparece na liderança entre as escolas do município, com média geral de 678,90. A instituição também registrou o maior desempenho em redação, com 804,18 pontos, além de forte resultado em Matemática (719,36). Na sequência, o Colégio Piaget alcançou média de 655,56, seguido pelo Alto Padrão, com 645,13.
Fechando o grupo das cinco melhores colocadas estão o Toulouse Lautrec Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com 641,19, e o Colégio Monteiro Lobato – Unidade II, com 641,09.
Rede privada concentra melhores desempenhos
Entre as dez primeiras posições, predominam instituições privadas, que mantêm médias acima de 620 pontos em diversos casos.
Também figuram no topo o Colégio Pestalozzi – Unidade I (638,32), o Colégio Pessoa (638,05), o Colégio Gandolfi (630,02), o Colégio Jesus Maria José (622,92) e a Vivenda Escola de Educação e Ensino (622,14).
A primeira escola pública a surgir na lista é a Etec "Doutor Júlio Cardoso", com média de 612,65, seguida da EE (Escola Estadual) "Ângelo Scarabucci" (589,64).
Na sequência, aparecem as particulares Colégio Copérnico (588,64), Colégio Francano (586,50) e Escola Sesi (570,34).
Desempenho das escolas públicas de Franca
Entre as unidades da rede pública, após a Etec "Doutor Júlio Cardoso" e EE "Ângelo Scarabucci", surgem a "Professora Ana Maria Junqueira", com média de 570,15 seguida do "Professor Pedro Nunes Rocha" (546,84) e do "Mário D’Elia" (543,53).
Outras escolas estaduais do município também aparecem no levantamento, como o "Dr. João Marciano de Almeida" (542,93), a Etec "Professor Carmelino Corrêa Júnior" (534,25) e o "David Carneiro Ewbank" (533,60).
Na sequência, estão ainda a "Lydia Rocha Alves" (532,96), o "Torquato Caleiro" (530,64) e a "Stella da Matta Ambrósio" (527,81), além de outras unidades com médias entre 520 e 490 pontos.
Classificação completa das escolas de Franca no Enem 2025
Abaixo, o ranking geral das escolas de Franca no Enem 2025, conforme dados do MEC:
- Novo Colégio Sistema de Ensino de Franca Ltda – 678,90
- Colégio Piaget - Plataforma de Educação COC – 655,56
- Alto Padrão Francano Instituto Ensino – 645,13
- Toulouse Lautrec Escola – 641,19
- Monteiro Lobato Colégio Unidade II – 641,09
- Pestalozzi Escola Unidade I – 638,32
- Colégio Pessoa – 638,05
- Colégio Gandolfi – 630,02
- Colégio Jesus Maria José – 622,92
- Vivenda Escola de Educação e Ensino – 622,14
- Samaritano Instituto de Ensino – 614,86
- Etec Doutor Júlio Cardoso – 612,65
- EE Ângelo Scarabucci – 589,64
- Colégio Copérnico – 588,64
- Colégio Francano – 586,50
- Escola Sesi Wayner Machado da Silva – 570,34
- EE Ana Maria Junqueira Professora – 570,15
- EE Pedro Nunes Rocha Professor – 546,84
- EE Mário D’Elia – 543,53
- EE João Marciano de Almeida Dr – 542,93
- Etec Professor Carmelino Corrêa Júnior – 534,25
- EE David Carneiro Ewbank – 533,60
- EE Lydia Rocha Alves Professora – 532,96
- EE Torquato Caleiro – 530,64
- EE Stella da Matta Ambrósio Professora – 527,81
- EE José Pinheiro de Lacerda Capitão – 526,12
- EE Helena Cury de Tacca Professora – 524,46
- EE Vicente Minicucci Professor – 523,60
- EE Adelina Pasquino Cassis Professora – 522,74
- EE Agostinho Lima de Vilhena Professor – 518,18
- EE Maria Pia Silva Castro Professora – 514,75
- EE Evaristo Fabrício Professor – 513,25
- EE Orlik Luz Dr – 509,30
- EE Suely Machado da Silva Professora – 505,28
- EE Assuero Quadri Prestes Dr Professor – 503,80
- EE Hélio Palermo Professor – 498,24
- EE Adelmo Francisco da Silva – 496,45
- EE Odette Bueno Ribeiro Professora – 493,70
- EE Maria do Carmo Silva Ferreira Professora – 486,06
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