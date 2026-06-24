Os supermercados de Franca terão horário de funcionamento reduzido nesta quarta-feira, 24, em razão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026. A medida foi adotada por algumas redes para permitir que funcionários e consumidores acompanhem a partida.

Entre os estabelecimentos que confirmaram alterações, estão as unidades do Savegnago e do Paulistão, que encerrarão o atendimento às 18h.

Já os supermercados Irmãos Patrocínio e Tiaozinho funcionarão até as 18h30.