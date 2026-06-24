25 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COPA DO MUNDO

Supermercados de Franca fecham mais cedo por jogo do Brasil

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/GCN
Supermercados terão horários reduzidos nesta quarta, 24
Supermercados terão horários reduzidos nesta quarta, 24

Os supermercados de Franca terão horário de funcionamento reduzido nesta quarta-feira, 24, em razão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026. A medida foi adotada por algumas redes para permitir que funcionários e consumidores acompanhem a partida.

Entre os estabelecimentos que confirmaram alterações, estão as unidades do Savegnago e do Paulistão, que encerrarão o atendimento às 18h.

Já os supermercados Irmãos Patrocínio e Tiaozinho funcionarão até as 18h30.

Brasil entra em campo às 19h

A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia às 19h, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A equipe busca a classificação em primeiro lugar no Grupo C para garantir uma posição mais favorável na sequência da competição.

A expectativa é de aumento no movimento dos supermercados durante a tarde, especialmente nas horas que antecedem o fechamento das lojas.

Consumidores devem se programar

A orientação é para que os consumidores antecipem as compras e organizem seus compromissos para evitar transtornos próximos ao horário de encerramento das atividades.

Com a redução do expediente em algumas redes, a tendência é de maior concentração de clientes no fim da tarde.

Transporte coletivo segue normal

Apesar das mudanças no comércio supermercadista, o transporte coletivo urbano de Franca não terá alterações.

Os ônibus circularão normalmente, seguindo a programação habitual dos dias úteis.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários