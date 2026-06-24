Os supermercados de Franca terão horário de funcionamento reduzido nesta quarta-feira, 24, em razão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026. A medida foi adotada por algumas redes para permitir que funcionários e consumidores acompanhem a partida.
Entre os estabelecimentos que confirmaram alterações, estão as unidades do Savegnago e do Paulistão, que encerrarão o atendimento às 18h.
Já os supermercados Irmãos Patrocínio e Tiaozinho funcionarão até as 18h30.
Brasil entra em campo às 19h
A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia às 19h, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
A equipe busca a classificação em primeiro lugar no Grupo C para garantir uma posição mais favorável na sequência da competição.
A expectativa é de aumento no movimento dos supermercados durante a tarde, especialmente nas horas que antecedem o fechamento das lojas.
Consumidores devem se programar
A orientação é para que os consumidores antecipem as compras e organizem seus compromissos para evitar transtornos próximos ao horário de encerramento das atividades.
Com a redução do expediente em algumas redes, a tendência é de maior concentração de clientes no fim da tarde.
Transporte coletivo segue normal
Apesar das mudanças no comércio supermercadista, o transporte coletivo urbano de Franca não terá alterações.
Os ônibus circularão normalmente, seguindo a programação habitual dos dias úteis.
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