O volante francano Yuri Henrique Guilherme Martins, de 19 anos, é campeão do Campeonato Paranaense Sub-20 de 2026 pelo Patriotas Futebol Clube, de Curitiba. O jovem talento de Franca tem uma curiosidade em sua trajetória: ele atuou ao lado do também francano Estêvão, hoje jogador do Chelsea e uma das principais revelações do futebol brasileiro, nas categorias de base do Cruzeiro.

A conquista do título veio no último domingo, 21, após empate por 1 a 1 com o Araucária, no estádio "Egydio Ricardo Pietrobelli", em Curitiba. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, o Patriotas garantiu o troféu de forma inédita.

Destaque na campanha

Yuri foi titular ao longo da campanha e teve atuação destacada na decisão, segundo o pai, Douglas Martins, ex-jogador profissional com passagem pela Francana.