O volante francano Yuri Henrique Guilherme Martins, de 19 anos, é campeão do Campeonato Paranaense Sub-20 de 2026 pelo Patriotas Futebol Clube, de Curitiba. O jovem talento de Franca tem uma curiosidade em sua trajetória: ele atuou ao lado do também francano Estêvão, hoje jogador do Chelsea e uma das principais revelações do futebol brasileiro, nas categorias de base do Cruzeiro.
A conquista do título veio no último domingo, 21, após empate por 1 a 1 com o Araucária, no estádio "Egydio Ricardo Pietrobelli", em Curitiba. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, o Patriotas garantiu o troféu de forma inédita.
Destaque na campanha
Yuri foi titular ao longo da campanha e teve atuação destacada na decisão, segundo o pai, Douglas Martins, ex-jogador profissional com passagem pela Francana.
"Yuri foi muito bem no jogo, foi destaque na partida. Ele é primeiro volante, bate bem na bola e se posiciona muito bem. O time vai disputar a Copa São Paulo na sequência e ele já desperta interesse de clubes de fora do Brasil", afirmou.
O título ganhou ainda mais relevância porque o Patriotas eliminou o Coritiba nas semifinais, enquanto o Araucária deixou para trás o Athletico-PR. Por isso, a decisão foi apelidada de "final caipira" no futebol paranaense.
Caminho ao lado de Estêvão
Natural de Franca e criado no bairro São Luiz, Yuri iniciou a carreira na escolinha Dente de Leite. Depois passou pelas categorias de base de Batatais e Comercial antes de ser aprovado no Cruzeiro, aos 14 anos.
Foi no clube mineiro que dividiu vestiário e campo com Estêvão, em 2021. Na época, ambos eram considerados promessas das categorias de base da Raposa.
Após deixar Belo Horizonte, Estêvão seguiu para o Palmeiras e posteriormente foi negociado com o Chelsea. Yuri, por sua vez, passou por Athletic, São Bernardo e Taubaté até chegar ao Patriotas, onde está há dois anos e assinou seu primeiro contrato profissional.
Segundo Douglas Martins, a chegada do filho ao Cruzeiro contou com a ajuda da família de Estêvão. "Ele começou na escolinha Dente de Leite, fez o Sub-11 no Batatais, o Sub-13 no Comercial e aos 14 anos foi para o Cruzeiro. Ficou quatro anos lá, inclusive jogando com o Estêvão. O Ivo Gonçalves, pai do Estêvão, ajudou meu filho a ir para o Cruzeiro na época. Quando Ronaldo assumiu o Cruzeiro, ele saiu", contou.
Próximo desafio
Após a conquista estadual, Yuri segue integrado ao Patriotas e deve disputar a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O volante também começa a atrair atenção de clubes estrangeiros, segundo pessoas próximas ao atleta.
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