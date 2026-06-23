A implementação da reforma tributária, especialmente no que diz respeito à promessa de cesta básica com imposto zero e à devolução de tributos para famílias de baixa renda, foi tema de debate entre pré-candidatos a deputado federal na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem como pretendem atuar para garantir que as mudanças cheguem de fato ao preço dos alimentos e ao bolso da população, os participantes apresentaram diferentes posições sobre fiscalização, redução de impostos, impacto econômico e atuação do Congresso Nacional.

As respostas mostraram uma divisão entre propostas que priorizam a fiscalização rigorosa da implementação da reforma e o controle do impacto sobre o consumidor, e outras que defendem mudanças estruturais na própria lógica tributária, com foco na redução efetiva da carga de impostos, na ampliação da lista de itens isentos e na garantia de que mecanismos como o cashback sejam aplicados de forma transparente e eficaz.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: