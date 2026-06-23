O restaurante do Bom Prato de Franca passou a oferecer caldos quentes aos frequentadores durante o jantar como parte da Operação Inverno do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa começou nesta segunda-feira, 22, e segue até 22 de setembro, com o objetivo de reforçar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas.
Além do jantar tradicional, os usuários da unidade recebem um caldo nutritivo, preparado para contribuir com o aquecimento corporal, a hidratação e uma alimentação equilibrada nos dias mais frios do ano.
Acolhimento durante o frio
Segundo o Governo do Estado, a proposta vai além da oferta de refeições. Durante a Operação Inverno, os restaurantes populares permanecem de portas abertas para acolher os frequentadores em ambientes preparados para oferecer conforto térmico e bem-estar.
"Nos dias mais frios, nosso compromisso vai além de garantir a segurança alimentar; queremos oferecer acolhimento e dignidade para quem mais precisa. Com o Bom Prato Inverno, reforçamos esse cuidado ao disponibilizar refeições quentes e nutritivas, contribuindo para o bem-estar da população em situação de vulnerabilidade em todo o Estado", afirmou Rita Dalmaso, diretora da Diretoria de Combate à Fome.
Mais de 1 milhão de caldos servidos
Na primeira edição da iniciativa, realizada em 2025, foram servidos mais de 1,1 milhão de caldos nas unidades participantes, resultado que, segundo o Governo do Estado, demonstrou a adesão dos frequentadores à ação.
O Bom Prato oferece refeições subsidiadas pelo Estado. O almoço e o jantar são vendidos por R$ 1, enquanto o café da manhã, disponível em algumas unidades, custa R$ 0,50.
Atualmente, o programa conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões do Bom Prato Móvel, totalizando 128 pontos de atendimento distribuídos em 42 municípios paulistas. Franca está entre as cidades do interior contempladas pela ação especial de inverno.
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