O restaurante do Bom Prato de Franca passou a oferecer caldos quentes aos frequentadores durante o jantar como parte da Operação Inverno do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa começou nesta segunda-feira, 22, e segue até 22 de setembro, com o objetivo de reforçar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas.

Além do jantar tradicional, os usuários da unidade recebem um caldo nutritivo, preparado para contribuir com o aquecimento corporal, a hidratação e uma alimentação equilibrada nos dias mais frios do ano.

Acolhimento durante o frio

Segundo o Governo do Estado, a proposta vai além da oferta de refeições. Durante a Operação Inverno, os restaurantes populares permanecem de portas abertas para acolher os frequentadores em ambientes preparados para oferecer conforto térmico e bem-estar.