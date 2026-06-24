A Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania), de Franca, abriu processo seletivo para contratação de um profissional para o cargo de auxiliar administrativo. A oportunidade é destinada a candidatos com Ensino Médio completo e contratação em regime CLT.
De acordo com o comunicado divulgado pela instituição, a vaga exige habilidade para atendimento e comunicação com o público, além de conhecimentos em informática e domínio intermediário de Excel. Também é necessário ter disponibilidade para cumprir jornada de trabalho das 8h às 17h.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, com envio do currículo para aprendizagem.esac@hotmail.com. Os currículos devem ser encaminhados até esta quinta-feira, 25.
O processo de seleção será dividido em duas etapas. Na primeira fase, a instituição fará a análise dos currículos recebidos conforme os requisitos estabelecidos. Já na segunda etapa, os candidatos selecionados participarão de entrevistas previstas para ocorrer ainda em junho.
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