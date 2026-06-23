24 de junho de 2026
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Frente fria traz chuva e derruba temperaturas em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Rua de Franca coberta por neblina
Rua de Franca coberta por neblina

A chegada de uma massa de ar frio ao interior paulista provoca mudança no tempo em Franca a partir da tarde desta terça-feira, 23. Após dias de tempo seco e temperaturas acima da média para o período, a previsão indica aumento da nebulosidade, chuva e queda nas temperaturas ao longo da semana.

A mudança marca o avanço de condições mais típicas do inverno, com máximas mais baixas e madrugadas frias nos próximos dias.

Quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana

A quarta-feira, 24, tem previsão de ser o dia mais frio da semana até o momento. Os termômetros devem variar entre 14°C e 19°C.

Também há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com acumulado estimado em 6,4 milímetros.

Na quinta-feira, 25, o tempo continua instável. A mínima prevista é de 14°C e a máxima de 21°C. São esperadas pancadas de chuva durante a tarde e possibilidade de temporal à noite, com acumulado de aproximadamente 14,5 milímetros.

Instabilidade segue até sexta-feira

Na sexta-feira, 26, a chuva ainda deve ocorrer em alguns períodos do dia, com previsão de 15,9 milímetros de precipitação.

O tempo, porém, começa a melhorar durante a noite. As temperaturas variam entre 16°C e 22°C.

Fim de semana terá sol e temperaturas amenas

Com o afastamento das áreas de instabilidade e o avanço do ar frio, o fim de semana será de tempo mais estável em Franca.

No sábado, 27, não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 15°C e 25°C.

Já entre domingo, 28, e quinta-feira, 2 de julho, a previsão indica predomínio de sol entre nuvens, com madrugadas frias e tardes amenas.

As mínimas devem ficar entre 14°C e 16°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 25°C.

Apesar da volta do tempo seco, a sensação de frio deve permanecer nas primeiras horas do dia, mantendo o clima típico do inverno na região.

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