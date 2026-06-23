A chegada de uma massa de ar frio ao interior paulista provoca mudança no tempo em Franca a partir da tarde desta terça-feira, 23. Após dias de tempo seco e temperaturas acima da média para o período, a previsão indica aumento da nebulosidade, chuva e queda nas temperaturas ao longo da semana.

A mudança marca o avanço de condições mais típicas do inverno, com máximas mais baixas e madrugadas frias nos próximos dias.

Quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana

A quarta-feira, 24, tem previsão de ser o dia mais frio da semana até o momento. Os termômetros devem variar entre 14°C e 19°C.