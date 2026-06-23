A chegada de uma massa de ar frio ao interior paulista provoca mudança no tempo em Franca a partir da tarde desta terça-feira, 23. Após dias de tempo seco e temperaturas acima da média para o período, a previsão indica aumento da nebulosidade, chuva e queda nas temperaturas ao longo da semana.
A mudança marca o avanço de condições mais típicas do inverno, com máximas mais baixas e madrugadas frias nos próximos dias.
Quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana
A quarta-feira, 24, tem previsão de ser o dia mais frio da semana até o momento. Os termômetros devem variar entre 14°C e 19°C.
Também há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com acumulado estimado em 6,4 milímetros.
Na quinta-feira, 25, o tempo continua instável. A mínima prevista é de 14°C e a máxima de 21°C. São esperadas pancadas de chuva durante a tarde e possibilidade de temporal à noite, com acumulado de aproximadamente 14,5 milímetros.
Instabilidade segue até sexta-feira
Na sexta-feira, 26, a chuva ainda deve ocorrer em alguns períodos do dia, com previsão de 15,9 milímetros de precipitação.
O tempo, porém, começa a melhorar durante a noite. As temperaturas variam entre 16°C e 22°C.
Fim de semana terá sol e temperaturas amenas
Com o afastamento das áreas de instabilidade e o avanço do ar frio, o fim de semana será de tempo mais estável em Franca.
No sábado, 27, não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 15°C e 25°C.
Já entre domingo, 28, e quinta-feira, 2 de julho, a previsão indica predomínio de sol entre nuvens, com madrugadas frias e tardes amenas.
As mínimas devem ficar entre 14°C e 16°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 25°C.
Apesar da volta do tempo seco, a sensação de frio deve permanecer nas primeiras horas do dia, mantendo o clima típico do inverno na região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.