A Escola Estadual "Professor Michel Haber", no Jardim Paulistano, em Franca, lançou uma vaquinha on-line para ajudar o aluno Tales Pereira Cintra, de 19 anos, que passará por uma cirurgia ortopédica complexa nesta sexta-feira, 26, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A mobilização busca arrecadar recursos para auxiliar a família durante o pós-operatório, realizar adaptações na residência onde ele mora e garantir melhores condições de acessibilidade e cuidados após o procedimento.

Tales está no terceiro ano do Ensino Médio e é um dos formandos da escola. Ele nasceu com artrogripose amioplasia congênita, condição que compromete sua mobilidade desde o nascimento. Cadeirante desde os 5 anos, o estudante já passou por diversas cirurgias ao longo da vida e precisará enfrentar mais uma intervenção considerada invasiva pela família.

Mobilização da escola

Segundo a diretora da unidade, Katielle Silva Fonseca, toda a mobilização começou após o próprio estudante procurá-la para pedir a antecipação da festa junina da escola, que estava marcada para julho.