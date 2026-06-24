A Escola Estadual "Professor Michel Haber", no Jardim Paulistano, em Franca, lançou uma vaquinha on-line para ajudar o aluno Tales Pereira Cintra, de 19 anos, que passará por uma cirurgia ortopédica complexa nesta sexta-feira, 26, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A mobilização busca arrecadar recursos para auxiliar a família durante o pós-operatório, realizar adaptações na residência onde ele mora e garantir melhores condições de acessibilidade e cuidados após o procedimento.
Tales está no terceiro ano do Ensino Médio e é um dos formandos da escola. Ele nasceu com artrogripose amioplasia congênita, condição que compromete sua mobilidade desde o nascimento. Cadeirante desde os 5 anos, o estudante já passou por diversas cirurgias ao longo da vida e precisará enfrentar mais uma intervenção considerada invasiva pela família.
Mobilização da escola
Segundo a diretora da unidade, Katielle Silva Fonseca, toda a mobilização começou após o próprio estudante procurá-la para pedir a antecipação da festa junina da escola, que estava marcada para julho.
A cirurgia acontecerá no dia seguinte ao evento e, preocupado com a recuperação, Tales manifestou o desejo de participar da comemoração antes de ser internado.
“Assim que me apropriei dessas informações, antecipamos o nosso calendário. A festa junina acontecerá no dia 25, último dia em que ele frequentará a escola e véspera da cirurgia”, disse.
A diretora contou que o estudante frequenta a escola desde o sexto ano e que sua trajetória ajudou a transformar a realidade da unidade em relação à inclusão.
“Quando eu digo que o Tales é um milagre, é porque, mesmo com todas as adversidades e desafios que enfrentou desde o nascimento, ele nunca foi uma criança triste. Nunca reclamou da vida, nunca esteve emburrado. Muito pelo contrário, ele é um adolescente extremamente alto-astral, muito interativo, comunicativo e feliz.”
Cirurgia e recuperação
De acordo com informações repassadas pela mãe, Goreti Pereira, a cirurgia será realizada para corrigir um problema no quadril e no fêmur.
Segundo ela, os joelhos flexionados acabaram deslocando a cabeça do fêmur para fora da posição adequada. Durante o procedimento, os médicos deverão remover essa parte do osso e instalar uma placa.
Ainda conforme a família, existe a possibilidade de uma nova cirurgia futuramente nos joelhos. Também foi informado pelos médicos que, caso o tratamento não apresente o resultado esperado, poderá haver necessidade de amputação do membro inferior para evitar novos deslocamentos.
A previsão é que a cirurgia dure cerca de duas horas e meia. Se não houver intercorrências, a alta hospitalar poderá ocorrer entre dois e três dias após o procedimento.
A principal preocupação de Tales, segundo a diretora, é o período de recuperação.
Na última cirurgia realizada nas mãos, o afastamento previsto era de dois meses, mas o retorno às atividades demorou aproximadamente quatro meses. Como está concluindo o Ensino Médio, ele teme não conseguir voltar à escola a tempo de finalizar o ano letivo com os colegas.
Desafios da família
Ao visitar a residência da família, localizada próxima à escola, a direção escolar identificou dificuldades relacionadas à estrutura da casa, acessibilidade, alimentação e adaptação dos ambientes para o pós-operatório.
Goreti divide o quarto com o filho para auxiliá-lo durante a noite e nos cuidados diários. Além das demandas relacionadas à saúde, a família também enfrenta uma situação envolvendo o imóvel onde mora.
A vaquinha criada pela escola tem meta de arrecadar R$ 100 mil. Segundo a descrição da campanha, parte dos recursos será utilizada para que Goreti adquira a parte do imóvel pertencente a outro proprietário, evitando a perda da residência. O restante deverá ser destinado a reformas, adaptações de acessibilidade, melhorias no banheiro, aquisição de colchão adequado e outras necessidades ligadas à recuperação de Tales.
Até a manhã desta terça-feira, 23, a campanha havia arrecadado R$ 2.201.
Sonhos realizados
Apesar das limitações físicas, Tales mantém uma rotina ativa na escola. Com auxílio de professor de apoio e cuidador, participa das atividades pedagógicas, de ações culturais e de projetos desenvolvidos pela unidade.
Entre os momentos mais marcantes de sua trajetória está a realização de um sonho que carregava desde a infância: calçar um tênis pela primeira vez.
A conquista aconteceu no ano passado, quando ele completou 19 anos. O calçado foi adaptado especialmente para suas necessidades com apoio de parceiros da escola.
Apaixonado por música, especialmente rap e hip-hop, Tales também realizou outro desejo ao conhecer um estúdio de gravação e registrar uma música ao lado dos MCs Matuto e Escova.
Ele também é admirador do cantor Hungria e chegou a encontrá-lo durante uma passagem do artista por Franca.
“Ele é um menino que tem pressa de viver. Uma das últimas realizações que ele pediu foi uma camiseta oficial da Seleção Brasileira na cor azul. Nesta semana, também pediu para ir ao McDonald’s. São pedidos simples, mas cheios de significado e aprendizado para todos nós”, afirmou Katielle.
Como ajudar
A campanha de arrecadação segue aberta pela internet. As doações podem ser feitas por meio da vaquinha virtual criada pela comunidade escolar ou diretamente pela chave Pix vinculada à plataforma.
A escola também funciona como ponto de arrecadação para pessoas interessadas em contribuir com a família. A unidade fica na rua João dos Santos Ferreira, 561, no Jardim Paulistano.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.