24 de junho de 2026
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LUTO

Pai do padre Toninho e de Ricardo Salomão morre aos 77 anos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Joaquim Antônio Vicente tinha 77 anos
Joaquim Antônio Vicente tinha 77 anos

Morreu em Franca, no último domingo, 21, aos 77 anos, Joaquim Antônio Vicente. Segundo familiares, ele foi vítima de uma embolia pulmonar.

Joaquim era pai de seis filhos, entre eles o padre Antônio José Salomão Vicente, conhecido como Padre Toninho, da Paróquia São Benedito, e o empresário Ricardo Salomão, presidente do Grupo RSTV.

A morte foi comunicada por Ricardo Salomão em uma publicação nas redes sociais. "Homem de valores, trabalho e dedicação à família. Meu pai deixa um legado de amor, honestidade e ensinamentos que levarei para toda a vida. Sua partida deixa uma saudade imensa, mas também a gratidão por tudo o que representou para nossa família e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu.

Diocese divulga nota de pesar

A Diocese de Franca também se manifestou sobre a morte de Joaquim Antônio Vicente e divulgou uma nota de pesar. "Com pesar, a Diocese de Franca comunica o falecimento do Sr. Joaquim Antônio Vicente, pai do Pe. Antônio José Salomão Vicente. Unidos na fé e na esperança da ressurreição, rezamos pelo descanso eterno de sua alma e manifestamos nossa solidariedade ao Pe. Antônio, seus familiares e amigos neste momento de dor."

Velório e sepultamento

O velório acontece nesta terça-feira, 23, das 7h às 16h, na Igreja Matriz de São Benedito, localizada na rua Carlos de Vilhena, 3.070, na Vila Chico Júlio.

O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.

Joaquim Antônio Vicente deixa familiares, amigos e uma trajetória marcada pela dedicação à família, conforme destacaram parentes e pessoas próximas.

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