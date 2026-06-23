Morreu em Franca, no último domingo, 21, aos 77 anos, Joaquim Antônio Vicente. Segundo familiares, ele foi vítima de uma embolia pulmonar.

Joaquim era pai de seis filhos, entre eles o padre Antônio José Salomão Vicente, conhecido como Padre Toninho, da Paróquia São Benedito, e o empresário Ricardo Salomão, presidente do Grupo RSTV.

A morte foi comunicada por Ricardo Salomão em uma publicação nas redes sociais. "Homem de valores, trabalho e dedicação à família. Meu pai deixa um legado de amor, honestidade e ensinamentos que levarei para toda a vida. Sua partida deixa uma saudade imensa, mas também a gratidão por tudo o que representou para nossa família e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu.

Diocese divulga nota de pesar