Morreu em Franca, no último domingo, 21, aos 77 anos, Joaquim Antônio Vicente. Segundo familiares, ele foi vítima de uma embolia pulmonar.
Joaquim era pai de seis filhos, entre eles o padre Antônio José Salomão Vicente, conhecido como Padre Toninho, da Paróquia São Benedito, e o empresário Ricardo Salomão, presidente do Grupo RSTV.
A morte foi comunicada por Ricardo Salomão em uma publicação nas redes sociais. "Homem de valores, trabalho e dedicação à família. Meu pai deixa um legado de amor, honestidade e ensinamentos que levarei para toda a vida. Sua partida deixa uma saudade imensa, mas também a gratidão por tudo o que representou para nossa família e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu.
Diocese divulga nota de pesar
A Diocese de Franca também se manifestou sobre a morte de Joaquim Antônio Vicente e divulgou uma nota de pesar. "Com pesar, a Diocese de Franca comunica o falecimento do Sr. Joaquim Antônio Vicente, pai do Pe. Antônio José Salomão Vicente. Unidos na fé e na esperança da ressurreição, rezamos pelo descanso eterno de sua alma e manifestamos nossa solidariedade ao Pe. Antônio, seus familiares e amigos neste momento de dor."
Velório e sepultamento
O velório acontece nesta terça-feira, 23, das 7h às 16h, na Igreja Matriz de São Benedito, localizada na rua Carlos de Vilhena, 3.070, na Vila Chico Júlio.
O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
Joaquim Antônio Vicente deixa familiares, amigos e uma trajetória marcada pela dedicação à família, conforme destacaram parentes e pessoas próximas.
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