O ala/armador norte-americano Corderro Bennett publicou nesta segunda-feira, 22, uma mensagem de agradecimento ao Franca Basquete nas redes sociais, em uma postagem que foi interpretada por torcedores como uma despedida do clube.
Campeão do NBB 2025/26 com a equipe francana, Bennett compartilhou uma foto de um lance da final contra o Pinheiros, disputada no Ginásio "Pedrocão", em Franca, acompanhada da frase: "Thank You Sesi Franca / Obrigado Sesi Franca".
A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores e internautas, que lotaram os comentários com mensagens de agradecimento ao jogador.
Torcedores relembraram momentos decisivos
Entre as manifestações, muitos fãs destacaram a importância de Bennett na campanha do pentacampeonato nacional.
"Quem agradece somos nós", escreveu o torcedor João Paulo Pedroso.
"Obrigado por aquele tapinha salvador", comentou Breno Storti, em referência a uma jogada decisiva do atleta na série contra o Mogi, que ajudou o Franca a avançar na competição.
"Foi só um ano, mas foi inesquecível", publicou Sérgio José Oliveira.
Bennett chegou ao clube para a temporada 2025/26 e se tornou uma das peças importantes da equipe na conquista do quinto título consecutivo do Novo Basquete Brasil.
Mais saídas
Além de Bennett, outros dois nomes importantes do elenco campeão também devem deixar Franca para a próxima temporada.
O ala/pivô Lucas Dias e o ala/armador Georginho são apontados como possíveis reforços do Mogi Basquete.
Até o momento, no entanto, não há anúncios oficiais sobre as saídas. Os contratos seguem vigentes até o dia 30 deste mês, o que impede manifestações públicas dos atletas e das equipes envolvidas.
Clube ainda não anunciou reforços
Enquanto o futuro de alguns dos principais jogadores do elenco segue indefinido, o Franca Basquete ainda não anunciou contratações para a temporada 2026/27.
A expectativa da torcida é pela definição do elenco que tentará manter a sequência vitoriosa da equipe, atual pentacampeã consecutiva do NBB.
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