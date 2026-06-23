O ala/armador norte-americano Corderro Bennett publicou nesta segunda-feira, 22, uma mensagem de agradecimento ao Franca Basquete nas redes sociais, em uma postagem que foi interpretada por torcedores como uma despedida do clube.

Campeão do NBB 2025/26 com a equipe francana, Bennett compartilhou uma foto de um lance da final contra o Pinheiros, disputada no Ginásio "Pedrocão", em Franca, acompanhada da frase: "Thank You Sesi Franca / Obrigado Sesi Franca".

A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores e internautas, que lotaram os comentários com mensagens de agradecimento ao jogador.

Torcedores relembraram momentos decisivos