24 de junho de 2026
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JARDIM PAULISTANO

Quermesse da Sagrado Coração de Jesus começa nesta quinta

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Quermesse acontece entre os dias 25 e 28 de junho, a partir das 19h
Quermesse acontece entre os dias 25 e 28 de junho, a partir das 19h

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza, entre os dias 25 e 28 de junho, mais uma edição de sua tradicional quermesse em Franca. O evento acontece na sede da igreja, localizada na rua Salvador Bernal Gonsales, 720, no Jardim Paulistano II, com entrada gratuita e início das atividades sempre às 19h.

A festa contará com praça de alimentação, barracas típicas, leilão de prendas realizado diariamente, bazar e artesanato da Santa Rita, além de atrações voltadas para toda a família.

Entre os destaques da programação está o torneio de truco, marcado para o domingo, 28, às 10h.

Segundo os organizadores, toda a arrecadação da quermesse será revertida para as obras de construção das torres e para a reforma da matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

A expectativa da comunidade é reunir centenas de pessoas durante os quatro dias de evento, que já integra o calendário festivo da região.

Além da quermesse, a paróquia também promove uma ação beneficente que irá sortear um veículo GM Meriva.

Os cupons estão sendo comercializados por R$ 25 e o sorteio está previsto para o dia 25 de outubro, durante a quermesse da Capela São Lucas, no Jardim Brasilândia II.

De acordo com os organizadores, a iniciativa também contribuirá para a arrecadação de recursos destinados às obras da comunidade.

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