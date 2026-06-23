A Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza, entre os dias 25 e 28 de junho, mais uma edição de sua tradicional quermesse em Franca. O evento acontece na sede da igreja, localizada na rua Salvador Bernal Gonsales, 720, no Jardim Paulistano II, com entrada gratuita e início das atividades sempre às 19h.

A festa contará com praça de alimentação, barracas típicas, leilão de prendas realizado diariamente, bazar e artesanato da Santa Rita, além de atrações voltadas para toda a família.

Entre os destaques da programação está o torneio de truco, marcado para o domingo, 28, às 10h.