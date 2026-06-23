A Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza, entre os dias 25 e 28 de junho, mais uma edição de sua tradicional quermesse em Franca. O evento acontece na sede da igreja, localizada na rua Salvador Bernal Gonsales, 720, no Jardim Paulistano II, com entrada gratuita e início das atividades sempre às 19h.
A festa contará com praça de alimentação, barracas típicas, leilão de prendas realizado diariamente, bazar e artesanato da Santa Rita, além de atrações voltadas para toda a família.
Entre os destaques da programação está o torneio de truco, marcado para o domingo, 28, às 10h.
Segundo os organizadores, toda a arrecadação da quermesse será revertida para as obras de construção das torres e para a reforma da matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.
A expectativa da comunidade é reunir centenas de pessoas durante os quatro dias de evento, que já integra o calendário festivo da região.
Além da quermesse, a paróquia também promove uma ação beneficente que irá sortear um veículo GM Meriva.
Os cupons estão sendo comercializados por R$ 25 e o sorteio está previsto para o dia 25 de outubro, durante a quermesse da Capela São Lucas, no Jardim Brasilândia II.
De acordo com os organizadores, a iniciativa também contribuirá para a arrecadação de recursos destinados às obras da comunidade.
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