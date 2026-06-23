Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam 150 vagas de emprego na região administrativa de Franca nesta terça-feira, 23. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação.
Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 24 oportunidades; atendente de lojas e mercados, com 16; alimentador de linha de produção, com 11; e confeiteiro, com 10 postos disponíveis.
Também há vagas para repositor de mercadorias (9), vendedor do comércio varejista (7), assistente de vendas (7), ajudante de motorista (6), auxiliar de escritório em geral (4) e operador de prensa de material reciclável (4).
Atendimento é gratuito
Para concorrer a uma das vagas, o trabalhador deve comparecer a uma unidade do PAT portando documento de identidade, CPF e Carteira de Trabalho.
As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a procura dos candidatos e das empresas contratantes.
Além da intermediação de mão de obra, os PATs oferecem atendimento gratuito para habilitação ao Seguro-Desemprego e outros serviços voltados à geração de emprego e renda.
Estado soma mais de 13 mil oportunidades
Em todo o Estado de São Paulo, os PATs reúnem 13.161 vagas de trabalho disponíveis.
A região da capital concentra o maior número de oportunidades, com 6.828 postos. Na sequência aparecem as regiões de Campinas, com 2.711 vagas, e Sorocaba, com 1.473.
Plataforma reúne vagas e cursos
Outra alternativa para quem busca recolocação profissional é a plataforma digital Trampolim, que reúne oportunidades de emprego e cursos de qualificação em um único ambiente.
O sistema permite a busca por área de atuação e localização, além de disponibilizar ferramentas para criação de currículo e testes de habilidades.
A plataforma também possui uma área voltada ao público com mais de 60 anos, oferecendo opções de qualificação profissional e acesso a linhas de microcrédito para apoiar o retorno ao mercado de trabalho.
Onde fica o PAT de Franca
Em Franca, o PAT funciona junto ao Terminal Rodoviário, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
O atendimento é gratuito e destinado ao encaminhamento para vagas de emprego, além dos demais serviços oferecidos pelo programa.
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