Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam 150 vagas de emprego na região administrativa de Franca nesta terça-feira, 23. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 24 oportunidades; atendente de lojas e mercados, com 16; alimentador de linha de produção, com 11; e confeiteiro, com 10 postos disponíveis.

Também há vagas para repositor de mercadorias (9), vendedor do comércio varejista (7), assistente de vendas (7), ajudante de motorista (6), auxiliar de escritório em geral (4) e operador de prensa de material reciclável (4).

Atendimento é gratuito