A Prefeitura de Franca iniciou nesta segunda-feira, 22, mais uma etapa do Programa Asfalto Novo. Os serviços de recapeamento estão sendo executados na avenida Willian Azzuz, uma das principais vias de ligação da região Norte da cidade.
Segundo a Secretaria de Infraestrutura, após a conclusão dos trabalhos no local, as equipes seguirão para a avenida Margarida Fornazier Cardoso Oliveira, no Jardim Portinari, dando continuidade ao cronograma de recuperação da malha viária.
Na semana passada, as obras foram realizadas na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Planalto, em trecho próximo à avenida Presidente Vargas.
Investimento de R$ 26 milhões
O Programa Asfalto Novo é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo do Estado de São Paulo e conta com investimentos de R$ 26 milhões.
A iniciativa prevê a recuperação de aproximadamente 420 mil metros quadrados de pavimento em ruas e avenidas de diferentes regiões da cidade.
Além do recapeamento, o pacote de melhorias contempla intervenções de drenagem e o futuro asfaltamento da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no trecho entre a cachoeira e a rotatória da avenida Champagnat.
Bairros já receberam melhorias
Desde o início do programa, diversos bairros foram contemplados com as obras de recuperação asfáltica.
Entre eles estão o Parque do Horto, parte da Vila Santa Terezinha, os Jardins Paraty e Ângela Rosa, além de regiões dos bairros Santa Cruz e Jardim Aeroporto.
Também receberam melhorias importantes corredores viários da cidade, como as avenidas Santos Dumont, no bairro da Estação, Alberto Pulicano, no Distrito Industrial, e Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano.
De acordo com a Prefeitura, novas etapas do Programa Asfalto Novo serão executadas gradativamente em outras regiões de Franca.
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