A Prefeitura de Franca iniciou nesta segunda-feira, 22, mais uma etapa do Programa Asfalto Novo. Os serviços de recapeamento estão sendo executados na avenida Willian Azzuz, uma das principais vias de ligação da região Norte da cidade.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, após a conclusão dos trabalhos no local, as equipes seguirão para a avenida Margarida Fornazier Cardoso Oliveira, no Jardim Portinari, dando continuidade ao cronograma de recuperação da malha viária.

Na semana passada, as obras foram realizadas na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Planalto, em trecho próximo à avenida Presidente Vargas.

Investimento de R$ 26 milhões