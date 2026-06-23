A Polícia Civil investiga o tráfico de drogas na zona norte de Franca, após a Polícia Militar desmantelar uma "casa bomba" e apreender mais de 12 kg de drogas. Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão do entorpecente em um imóvel no Jardim Pinheiros, na noite de sábado, 21. Segundo a corporação, o local era utilizado para armazenamento e preparação de entorpecentes para distribuição.
A ação teve início após uma denúncia indicar que uma residência na rua Sebastião Cláudio Abreu estaria sendo utilizada para guardar drogas.
Ao chegarem ao endereço, os policiais abordaram um homem que estava na calçada em frente ao imóvel. De acordo com a Polícia Militar, ele informou que morava na casa da frente com a mãe e autorizou a entrada da equipe para averiguação.
Drogas estavam em edícula nos fundos
Durante a vistoria, os militares localizaram uma edícula nos fundos da residência com a porta aberta. No local, foram encontrados entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados no preparo e fracionamento das drogas.
Ao todo, a polícia apreendeu 6,950 quilos de cocaína, 4,023 quilos de maconha, 1,569 quilo de crack e 135 gramas de haxixe.
Também foram recolhidos R$ 885 em dinheiro, além de balanças de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.
Investigação continua
Segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência foram encontrados documentos e objetos pessoais de duas pessoas, que acabaram sendo indiciadas por tráfico de drogas.
A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica e todo o material apreendido foi encaminhado para análise.
As investigações prosseguem para esclarecer a participação dos envolvidos e a utilização do imóvel na logística do tráfico de drogas.
O que é uma 'casa bomba'?
No meio policial, o termo "casa bomba" é utilizado para identificar imóveis usados como base logística do tráfico de drogas.
Diferentemente dos pontos de venda direta ao usuário, esses locais costumam servir para armazenar, fracionar e embalar grandes quantidades de entorpecentes antes da distribuição para outros pontos da cidade.
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