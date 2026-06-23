A Polícia Civil investiga o tráfico de drogas na zona norte de Franca, após a Polícia Militar desmantelar uma "casa bomba" e apreender mais de 12 kg de drogas. Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão do entorpecente em um imóvel no Jardim Pinheiros, na noite de sábado, 21. Segundo a corporação, o local era utilizado para armazenamento e preparação de entorpecentes para distribuição.

A ação teve início após uma denúncia indicar que uma residência na rua Sebastião Cláudio Abreu estaria sendo utilizada para guardar drogas.

Ao chegarem ao endereço, os policiais abordaram um homem que estava na calçada em frente ao imóvel. De acordo com a Polícia Militar, ele informou que morava na casa da frente com a mãe e autorizou a entrada da equipe para averiguação.

Drogas estavam em edícula nos fundos