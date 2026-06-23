Familiares e amigos se despedem nesta terça-feira, 23, em Franca, dos jovens Carlos Alberto Vicente Júnior, de 29 anos, e Felipe Yago Morais Pereira, de 24 anos, vítimas de um grave acidente registrado no último domingo, 21, na rodovia MG-428, entre Rifaina e Sacramento (MG).

O velório de Carlos Alberto Vicente Júnior acontece no Velório São Vicente, sala 2, das 6h às 14h. Após as homenagens, o corpo será sepultado no Cemitério da Saudade, em Franca.

Já o velório de Felipe Yago Morais Pereira ocorre no Velório São Vicente, sala 3, também das 6h às 14h. O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Santo Agostinho, também em Franca.

O acidente