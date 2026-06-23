Familiares e amigos se despedem nesta terça-feira, 23, em Franca, dos jovens Carlos Alberto Vicente Júnior, de 29 anos, e Felipe Yago Morais Pereira, de 24 anos, vítimas de um grave acidente registrado no último domingo, 21, na rodovia MG-428, entre Rifaina e Sacramento (MG).
O velório de Carlos Alberto Vicente Júnior acontece no Velório São Vicente, sala 2, das 6h às 14h. Após as homenagens, o corpo será sepultado no Cemitério da Saudade, em Franca.
Já o velório de Felipe Yago Morais Pereira ocorre no Velório São Vicente, sala 3, também das 6h às 14h. O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Santo Agostinho, também em Franca.
O acidente
Carlos Alberto Vicente Júnior e o amigo Felipe Yago Morais Pereira trafegavam em motocicletas diferentes quando foram atingidos por uma Volkswagen Saveiro na MG-428. Os dois morreram ainda no local em razão da violência do impacto.
Segundo as informações apuradas, a picape teria invadido a pista contrária e atingido as motocicletas. O motorista do veículo foi preso em flagrante após o acidente. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o teste do bafômetro apontou 0,65 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do limite que configura crime de trânsito.
A tragédia causou grande comoção em Franca, onde os dois jovens eram amigos e tinham ido visitar a gruta de Sacramento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.