Veja o obituário desta terça-feira, 23, em Franca:
Nome: Maria Cristina Martins
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Celio do Carmo
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Tomás de Aquino
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Marco Antônio de Alvim
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Ananias Ribeiro de Andrade
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Rodrigo Moraes Costa
Idade: 39 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Felipe Yago Morais Pereira
Idade: 24 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Lazaro dos Reis da Silva
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Joaquim Antônio Vicente
Idade: 77 anos
Local do velório: Paróquia São Benedito
Funerária: São Vicente
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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