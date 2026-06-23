24 de junho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 23, em Franca:

Nome: Maria Cristina Martins
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Celio do Carmo
Idade: Não informado 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Tomás de Aquino
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marco Antônio de Alvim
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Ananias Ribeiro de Andrade
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Rodrigo Moraes Costa
Idade: 39 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Felipe Yago Morais Pereira
Idade: 24 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Lazaro dos Reis da Silva 
Idade: 67 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Joaquim Antônio Vicente
Idade: 77 anos 
Local do velório: Paróquia São Benedito 
Funerária: São Vicente
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

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