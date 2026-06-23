Veja o obituário desta terça-feira, 23, em Franca:

Nome: Maria Cristina Martins

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Celio do Carmo

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Tomás de Aquino

Horário previsto do sepultamento: 14h